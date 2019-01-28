Светлана Лобода стала тренером российского шоу: первое фото со съемок
Недавно в СМИ появилась новость о том, что украинская певица Светлана Лобода стала тренером российского шоу “Голос.Дети“.
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Эту информацию уже официально подтвердила продюсер артистки Нателла Крапивина:
Теперь официально! Лобода станет тренером в “Голос.Дети“. Очень волнительно... Начинаем новый год на лучшем вокальном шоу страны!
Коллега Лободы по проекту - российский певец Валерий Меладзе, опубликовал на своей странице в соцсети Instagram первое фото со съемок “Голос.Дети“:
На официальном YouTube-канале российского проекта также появилось видео представления новой наставницы - Светланы Лободы:
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К слову, у артистки уже есть опыт работы в этом проекте. Светлана Лобода была тренером первого сезона украинского шоу “Голос.Діти“ в компании с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль.
Напомним, ранее украинская певица TAYANNА призналась, что Светлана Лобода помешала ей попасть в “ВИА Гру“. Подробности читайте здесь.
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