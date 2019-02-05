Ани Лорак выложила видео репетиции тура "ШоуДива" и показала, как пакует чемодан.

Собирает обувь и садится в шпагат: Лорак показала, как готовится к туру instagram.com/anilorak/

Читай также: “Фу, это дешево“: Каменских жестко раскритиковали за откровенное фото

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, показала, как готовится к будущему масштабному концертному туру “ШоуДива“.

Артистка выложила в Инстаграм видео с репетиции, на нем Лорак танцует в спортивном купальнике и даже садится на шпагат.

Подготовка к туру полным ходом! ✌🏻 Мы готовы! 😜 А вы? - написала певица.

Читай также: “Срочно замуж“: Леся Никитюк заинтриговала снимком с шикарным букетом

Также Ани Лорак показала, как собирает вещи, отправляясь в тур. Она выложила в Инстаграм фото в своей гардеробной.

Всегда непросто собирать чемоданы. Надо все предусмотреть и ничего не забыть, - написала Лорак.

Пользователи Сети отметили в комментариях, что у артистки очень большой выбор обуви.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали в Сети за слишком откровенный наряд.