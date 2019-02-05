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Собирает обувь и садится в шпагат: Лорак показала, как готовится к туру

Комментариев: 2
Ани Лорак выложила видео репетиции тура "ШоуДива" и показала, как пакует чемодан.

Собирает обувь и садится в шпагат: Лорак показала, как готовится к туру
Собирает обувь и садится в шпагат: Лорак показала, как готовится к туру
instagram.com/anilorak/

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, показала, как готовится к будущему масштабному концертному туру “ШоуДива“.

Артистка выложила в Инстаграм видео с репетиции, на нем Лорак танцует в спортивном купальнике и даже садится на шпагат.

Подготовка к туру полным ходом! ✌🏻 Мы готовы! 😜 А вы?  - написала певица.

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Также Ани Лорак показала, как собирает вещи, отправляясь в тур. Она выложила в Инстаграм фото в своей гардеробной.

Всегда непросто собирать чемоданы. Надо все предусмотреть и ничего не забыть, - написала Лорак.

Пользователи Сети отметили в комментариях, что у артистки очень большой выбор обуви.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали в Сети за слишком откровенный наряд. 

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Теги: Ани Лорак, перебежчики
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  06.02.2019, 11:45
Оценка:  -2
pусский
Пусть подергает меня за хвостик, у меня здоровый!
BROKER666    06.02.2019, 11:37
Оценка:  -2
BROKER666
а чего это БМ в последнее время так часто стал рекламировать эту кремлёвскую бл@дь? И дня не проходит без новости за эту...
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