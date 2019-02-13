Итоги года: Какими скандалами в мире звезд запомнился 2019
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Подходит к концу 2019 год, который оказался богатым не только на позитивные новости в сфере шоу-бизнеса, но и на скандалы. Предлагаем вам вспомнить, какие громкие “разборки“ устраивали звезды в 2019-м, для этого публикуем подборку серьезных и шуточных скандалов, в которые попали селебритис и известные бренды в нынешнем году.
- Дворец Потоцких осквернили рекламой белья
Не так давно Сеть возмутил новый рекламный ролик киевского бренда нижнего белья Zhilyova lingerie. Дело в том, что видео снято во львовском Дворце Потоцких, который сейчас принадлежит Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого. В кадре модель в белье, подтяжках и туфлях танцует на столе, который является экспонатом музея.
Съемки проходили в в “Голубом зале“ дворца Потоцких, где иногда принимают международные делегации. Именно это спровоцировало скандал. Администрация национальной галереи отметила, что часто сдает помещения в аренду для съемок и с представителями бренда Zhilyova lingerie был заключен официальный договор. Однако, модель нарушила один из пунктов документа, когда станцевала на экспонатном столе. Также многие обратили внимание на то, что расцветка белья подобрана в тон государственного флага - желто-голубая. Мнения пользователей Сети разделились - часть из них отметили, что не видят ничего предосудительного в такой рекламе и назвали скандал “высосанным из пальца“.
- Полякова обвинила Лободу в плагиате
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Украинская исполнительница “суперблондинка“ Оля Полякова нашла в клипе своей коллеги Светланы Лободы “Инстадрама“ плагиат на свое видео “Королева ночи“. Об этом Полякова тут же написала в Инстаграм, прикрепив “вещественные доказательства“ - певица сделала коллажи некоторых кадров, чтобы показать, что в клипе Лобода появляется в похожем наряде, с такой же прической и использует ту же стилистику.
После того, как “скандал“ набрал оборотов в Сети, продюсер Лободы отметила, что обе певицы используют в клипах стилистику 1980-х, прав на которую, увы, нет у Оли Поляковой.
К слову, за время скандала клип “Королева ночи“ Поляковой набрал пару-тройку миллионов просмотров в Сети.
- LOBODA “украла“ обнаженное фото у модели
Однако одной “кражей“ Светлана Лобода не ограничилась. Летом артистка добавила в соцсети снимок обнаженной девушки, стоящей в позе йоги на голове. Поскольку модель на снимке позирует спиной, а цвет волос у нее плюс-минус такой же, как у Светланы - подписчики наделали певице множество комплиментов и за час поставили около 200 тыс. лайков. Позже оказалось, что на фото не Лобода, а йога-модель с ником Nude_yogagirl, которая обвинила Лободу в “краже“ ее фото, написав длинный пост в Инстаграм. Девушка отметила, что певица удаляет все комментарии, с упоминанием о Nude_yogagirl и изумилась, зачем Светлане вообще понадобилось такое “присвоение“:
Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадет мою фотографию и притворяется мной !! Что не так с людьми? Зачем тебе это делать @lobodaofficial? И вместо того, чтобы признать, что она сделала ... Она удаляет комментарии, которые упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. СМОТРИ мои истории! Работы художника должны быть защищены!, - возмутилась модель.
Вскоре Лобода убрала скандальное фото со своей страницы.
- Бывшего мужа Ани Лорак уличили в романе с “проституткой“
Певица Ани Лорак в последнее время пользуется “скандальной“ популярностью в Сети - фолловеры пристально следят за ее романом с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, а также подозревают Лорак в частых пластиках. Однако, до громкого скандала обсуждения Лорак не доходили, чего не скажешь о ее экс-супруге турецком бизнесмене Мурате Налчаджиоглу. Летом его “уличили“ в романе - ни много ни мало - с проституткой. В Сети появились сведения, что девушка, с которой Мурат приехал на испанский курорт, имеет анкету на сайте эскорт услуг. Также в Сети фигурировала и сама анкета 23-летней Самии Ахметовой, а кроме того - ее весьма откровенные снимки. Позже девушка заявила СМИ, что ее шантажируют с помощью “поддельных фото“, а также попросила оставить ее и возлюбленного в покое.
- Скандал из-за конкурса красоты в КПИ
Неожиданно этой весной попал в скандал и один из самых популярных киевских ВУЗов - Киевский политехнический институт им. И.Сикорського. “Секс-скандал“ разгорелся из-за весьма откровенных фото студенток, который они добавляли в Сеть, чтобы победить в фотоконкурсе физико-математического факультета - “Мисс ФМФ 2019“. Стилистика снимков предполагала демонстрацию на фото нарочитой сексуальности и “доминирования“, а попросту - образов из БДСМ. В Сети разгорелся громкий скандал - пользователей возмутило, что снимки выложили на официальных страницах в соцсетях, а также критикующие ставили под сомнение подобные “ценности“, которые закладывают студентам.
- Скандал вокруг Национального отбора на Евровидение 2019
Один из самых громких скандалов в украинском шоубизе разгорелся во время нацотбора на международный песенный конкурс Евровидение. Победителем Нацотбора стала певица MARUV, которая после переговоров с Национальной телерадиокомпанией (НГТУ), отказалась подписывать договор, составленный для представителей страны. Некоторые пункты документа MARUV назвала “кабальными“ в частности, певица отказалась передавать НГТУ авторские права на конкурсную песню, а также артистку “смутил“ пункт о штрафе в 2 млн. грн. за невыполнение пунктов договора.
MARUV не подписала документ, сообщив, что хочет “дарить свое творчество без цензуры“. Злые языки поговаривали, что артистка просто-напросто не хотела терять гастроли в РФ, которые должна была отметить в рамках того же договора.
В результате Украина не была представлена в этом году на Евровидении, поскольку, когда НГТУ обратилось к участникам, которые заняли второе и третье места в Нацотбора - Freedom Jazz и KAZKA - артисты отказались занять место коллеги.
- Скандальное заявление ANNA MARIA о Крыме
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Еще один скандал с претендентками на участие в “Евровидении 2019“ - дуэтом ANNA MARIA разгорелся после их интервью Роману Скрыпину. Анна и Мария Опанасюк не признали аннексию Крыма.
На прошлой неделе мы ощущаем на себе столько негатива. Обсуждают не столько нас, сколько наших родителей. Мы почувствовали 30-е годы Советского Союза, когда нас заставляют отказаться от наших родителей. Мы свой выбор сделали, родители сделали, но мы не можем отказаться от родителей. Если бы нас заставили выбрать между конкурсом и родителями, мы бы, как любой нормальный человек, выбрали родителей. нам очень жаль, что люди судят нас не столько за творческими делами, сколько по заголовкам в прессе. мы надеемся, что жюри и зрители сделают выбор, кто действительно ю есть представлять Украину на европейском конкурсе. Мы любим Украину! - со слезами на глазах сказали Анна и Мария.
Джамала, которая была в жюри Нацотбора и чьи родные тоже проживают в Крыму, прокомментировала заявление девушек:
Как вы можете говорить в интервью, что“ Крым - это наша родина “? Есть только один ответ на этот вопрос:“ Крым - это Украина!
После скандального участия в Нацотборе - дуэт выступил на “Новой волне“ в Сочи как представители от Украины - в Сети это вызвало волну возмущения.
- В Украине отменили концерты российской группы “Воровайки“
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Российская группа “Воровайки“ анонсировала выступления в городах Украины: в Одессе - 9 февраля, Днепре - 12 февраля и Николаеве - 14 февраля. Стоит заметить, что коллектив в своем творчестве поддерживает агрессию России против Украины. Из-за этого в Сети разгорелся скандал.
В Киеве локацией для выступления “Воровайок“ должен был стать Октябрьский дворец, который сделал официальное заявление, отметив, что не будет принимать музыкантов.
В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы“ Воровайки “в МЦКИ“ Октябрьский Дворец “сообщаем. В адрес“ Октябрьского “было направлено письмо о проведении данного события, но“ Октябрьский дворец “не подписал договор, - говорится в сообщении.
О несостоявшемся концерте высказался в интервью журналисту Юрию Дудю продюсер и певец Юрий Бардаш, основавший группу “Грибы“. В частности, продюсер,который родился в Алчевске (Луганская область), заявил, что в Украине происходит “беспредел“, и что это больная для него тема.
- Секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна
В Голливуде набирает обороты секс-скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого уже обвинили в домогательствах такие известные личности, как Мадонна, Делевинь, Дженнифер Энистон и другие. На этот раз на Харви подала в суд еще одна возможная жертва - бывшая польская модель Сокола Кая. Женщина заявила, что насильник собирался откупиться от нее за 25 млн. долларов.
Если суд признает продюсера виновным - он сядет в тюрьму до конца жизни.
- Пласидо Доминго покинул пост директора оперы
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Испанский оперный певец 78-летний Пласидо Доминго также попал в секс-скандал и после масовых обвинений в сексуальных домогательствах покинул пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал в течение 16 лет.
Также Доминго отменил все свои выступления в опере. Сам артист не считает себя виновным, но после обвинений от двух десятков женщин решил, что не сможет больше занимать пост директора.
Стоит отметить, что восемь певиц и одна танцовщица заявили, что с конца 1980-х годов в разное время страдали от сексуальных домогательств Доминго. На что артист заявил, что вступал в отношения всегда только по обоюдному согласию.
- Сын королевы Елизаветы II оказался в центре большого секс-скандала
Также в центре громкого секс-скандала оказался второй сын британской королевы Елизаветы II - принц Эндрю. Его обвинили в связях с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном. Кроме того, на телеканале BBC вышло интервью, в котором одна из “рабынь“ миллиардера призналась в многолетних интимных встречах с принцем.
По словам Вирджинии Робертс Джуффре, она познакомилась с герцогом Йоркским 18 лет назад, когда ей было 17 - во время первой встречи принц нарочно “споил“ девушку, чтобы проще было склонить ее к сексу.
Это было ужасное время! Самое за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи. Я не могла понять, как высшие круги, влиятельные люди этого мира, которые управляют странами, могут допускать такое! и не только допускать, но и участвовать в этом, - рассказала Джуффре.
Сразу же после выхода интервью в Букингемском дворце сделали заявление и опровергли обвинения девушки, назвав их абсолютной ложью. До конца расследования принц сложил с себя полномочия члена королевской семьи.
- “Мисс Украина 2019“ неоднозначно ответила на вопрос, чей Крым
“Мисс Украина 2019“ Маргарита Паша опозорилась после неоднозначной ответа на вопрос, чей Крым. По ее словам, полуостров принадлежит людям.
Я считаю, что Крым - всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Все“, - коротко ответила Паша на вопрос журналиста.
Она также рассказала, что в Крыму, в Феодосии, живет ее сестра. “Да, мне нравится Крым. Я люблю Ялту, люблю Форос. Когда я была маленькой, я очень часто там отдыхала, - заявила Маргарита.
Міс Україна-2019 розповіла, чий Крим 🤔 pic.twitter.com/M9rUvpbzm3— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 25 октября 2019 г.
Позже девушка объяснила свой ответ тем, что вопрос был поставлен таким образом, что ее ответ был единственно правильным и призвала пользователей Сети быть добрее.
Вопрос звучал“ Чей Крым?“. Вопросительным словом было“ чей “, и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логична. Вся территория Земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты, и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям !!!! Думайте перед тем, как обижаете, обвиняете кого-то ... А главное, будьте добрее и гуманнее “, - написала Паша.
Некоторые фолловеры поддержали “Мисс Украина“, решив, что журналисты просто “ищут повод для скандала, чтобы поднять рейтинги“.
- “Мисс Львов 2018“ вместо Амстердама съездила в Москву
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Обладательница титула “Мисс Львов 2018“ Наталья Болюх оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. 24-летняя девушка “погорела“ на фото, которые выставила в Инстаграм. Оказалось, что красавица посещала совсем не Амстердам, как сообщила журналистам, а именно “белокаменную“.
Позже, львовянка прокомментировала ситуацию, рассказав, что в Москве у нее много друзей, разделяющих взгляды на политическую ситуацию в Украине и РФ. Однако, сразу после этого скандал набрал новых оборотов, поскольку один из друзей Наталии, который и отметил ее на фото, чиновник российской Государственной Думы Алик Назарян пренебрежительно высказался об украинцах и Крыме.
Чей Крым? Крым - наш! Наш Если это спрашивают от хохлов, то лучше не слейте меня, а то и вся Украина будет наша. Я полностью согласен с политикой, действиями и шагами нашего президента и считаю, что он все правильно делает - написал Алик Назарян.
Вскоре после этого Наталья Болюх ограничила доступ к своим страницам в соцсетях.
- Скандал с новым романом Седоковой
Певица Анна Седокова попала в центр скандала из-за отношений с женатым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который младше ее на 9 лет. После того, как певица сообщила о романе в Сети, законная Жена спортсмена Сана Тимма написала на своей странице в Инстаграм гневный пост, в котором назвала Анну с**кой с тремя детьми от разных мужей. Через некоторое время девушка извинилась и отметила, что после расставания с Янисом, от которого чуть больше года назад родила сына, чувствует себя опустошенной.
- Петиция в Сети из-за нетипичного образа Иисуса в кино
Стриминговый сервис Netflix оказался в центре скандала из-за комедии, в котором они показали Иисуса Христа гомосексуалистом, а Деву Марию - любительницей “травки“. Разгневанные зрители создали петицию на сайте Change.org с требованием удалить ленту “Первое искушение Христа“ с платформы, отметив, что картина задевает их чувства, а соответственно и нарушает права.
- Шумиха из-за “измены“ Джастина Тимберлейка
Примерного семьянина 38-летнего музыканта и актера Джастина Тимберлейка “поймали на горячем“ с 30-летней актрисой Алишей Вейнрайт. В Сеть попали фото, где коллеги по картине “Палмер“ (Palmer) держатся за руки и выглядят очень счастливыми. Общественность тут же приписала актерам страстный роман. После этого Джастин написал длинный пост в Инстаграм, извинившись перед женой актрисой Джессикой Бил за “домыслы публики“ и отметил. что никакой крамолы не было - просто он выпил лишнего и “вел себя нескромно“.
Я держусь подальше от сплетен, насколько это возможно. Но я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю, - написал Джастин. - Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну.
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Ранее мы писали, что Ким Кардашьян подловили на злоупотреблении фотошопом.
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