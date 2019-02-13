Кто из украинских и мировых звезд попал в 2019 в скандал, кто из селебритис обвинил коллег в плагиате и что больше всего в уходящем году возмутило Сеть.

Итоги года: Какими скандалами в мире звезд запомнился 2019 instagram.com/polyakovamusic/

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Подходит к концу 2019 год, который оказался богатым не только на позитивные новости в сфере шоу-бизнеса, но и на скандалы. Предлагаем вам вспомнить, какие громкие “разборки“ устраивали звезды в 2019-м, для этого публикуем подборку серьезных и шуточных скандалов, в которые попали селебритис и известные бренды в нынешнем году.

Дворец Потоцких осквернили рекламой белья

Не так давно Сеть возмутил новый рекламный ролик киевского бренда нижнего белья Zhilyova lingerie. Дело в том, что видео снято во львовском Дворце Потоцких, который сейчас принадлежит Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого. В кадре модель в белье, подтяжках и туфлях танцует на столе, который является экспонатом музея.

Съемки проходили в в “Голубом зале“ дворца Потоцких, где иногда принимают международные делегации. Именно это спровоцировало скандал. Администрация национальной галереи отметила, что часто сдает помещения в аренду для съемок и с представителями бренда Zhilyova lingerie был заключен официальный договор. Однако, модель нарушила один из пунктов документа, когда станцевала на экспонатном столе. Также многие обратили внимание на то, что расцветка белья подобрана в тон государственного флага - желто-голубая. Мнения пользователей Сети разделились - часть из них отметили, что не видят ничего предосудительного в такой рекламе и назвали скандал “высосанным из пальца“.

Полякова обвинила Лободу в плагиате

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Украинская исполнительница “суперблондинка“ Оля Полякова нашла в клипе своей коллеги Светланы Лободы “Инстадрама“ плагиат на свое видео “Королева ночи“. Об этом Полякова тут же написала в Инстаграм, прикрепив “вещественные доказательства“ - певица сделала коллажи некоторых кадров, чтобы показать, что в клипе Лобода появляется в похожем наряде, с такой же прической и использует ту же стилистику.

После того, как “скандал“ набрал оборотов в Сети, продюсер Лободы отметила, что обе певицы используют в клипах стилистику 1980-х, прав на которую, увы, нет у Оли Поляковой.

К слову, за время скандала клип “Королева ночи“ Поляковой набрал пару-тройку миллионов просмотров в Сети.

LOBODA “украла“ обнаженное фото у модели

Однако одной “кражей“ Светлана Лобода не ограничилась. Летом артистка добавила в соцсети снимок обнаженной девушки, стоящей в позе йоги на голове. Поскольку модель на снимке позирует спиной, а цвет волос у нее плюс-минус такой же, как у Светланы - подписчики наделали певице множество комплиментов и за час поставили около 200 тыс. лайков. Позже оказалось, что на фото не Лобода, а йога-модель с ником Nude_yogagirl, которая обвинила Лободу в “краже“ ее фото, написав длинный пост в Инстаграм. Девушка отметила, что певица удаляет все комментарии, с упоминанием о Nude_yogagirl и изумилась, зачем Светлане вообще понадобилось такое “присвоение“:

Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадет мою фотографию и притворяется мной !! Что не так с людьми? Зачем тебе это делать @lobodaofficial? И вместо того, чтобы признать, что она сделала ... Она удаляет комментарии, которые упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. СМОТРИ мои истории! Работы художника должны быть защищены!, - возмутилась модель.

Вскоре Лобода убрала скандальное фото со своей страницы.

Бывшего мужа Ани Лорак уличили в романе с “проституткой“

Певица Ани Лорак в последнее время пользуется “скандальной“ популярностью в Сети - фолловеры пристально следят за ее романом с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, а также подозревают Лорак в частых пластиках. Однако, до громкого скандала обсуждения Лорак не доходили, чего не скажешь о ее экс-супруге турецком бизнесмене Мурате Налчаджиоглу. Летом его “уличили“ в романе - ни много ни мало - с проституткой. В Сети появились сведения, что девушка, с которой Мурат приехал на испанский курорт, имеет анкету на сайте эскорт услуг. Также в Сети фигурировала и сама анкета 23-летней Самии Ахметовой, а кроме того - ее весьма откровенные снимки. Позже девушка заявила СМИ, что ее шантажируют с помощью “поддельных фото“, а также попросила оставить ее и возлюбленного в покое.

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Скандал из-за конкурса красоты в КПИ

Неожиданно этой весной попал в скандал и один из самых популярных киевских ВУЗов - Киевский политехнический институт им. И.Сикорського. “Секс-скандал“ разгорелся из-за весьма откровенных фото студенток, который они добавляли в Сеть, чтобы победить в фотоконкурсе физико-математического факультета - “Мисс ФМФ 2019“. Стилистика снимков предполагала демонстрацию на фото нарочитой сексуальности и “доминирования“, а попросту - образов из БДСМ. В Сети разгорелся громкий скандал - пользователей возмутило, что снимки выложили на официальных страницах в соцсетях, а также критикующие ставили под сомнение подобные “ценности“, которые закладывают студентам.

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Скандал вокруг Национального отбора на Евровидение 2019

Один из самых громких скандалов в украинском шоубизе разгорелся во время нацотбора на международный песенный конкурс Евровидение. Победителем Нацотбора стала певица MARUV, которая после переговоров с Национальной телерадиокомпанией (НГТУ), отказалась подписывать договор, составленный для представителей страны. Некоторые пункты документа MARUV назвала “кабальными“ в частности, певица отказалась передавать НГТУ авторские права на конкурсную песню, а также артистку “смутил“ пункт о штрафе в 2 млн. грн. за невыполнение пунктов договора.

instagram.com/maruvofficial/

MARUV не подписала документ, сообщив, что хочет “дарить свое творчество без цензуры“. Злые языки поговаривали, что артистка просто-напросто не хотела терять гастроли в РФ, которые должна была отметить в рамках того же договора.

В результате Украина не была представлена в этом году на Евровидении, поскольку, когда НГТУ обратилось к участникам, которые заняли второе и третье места в Нацотбора - Freedom Jazz и KAZKA - артисты отказались занять место коллеги.

Скандальное заявление ANNA MARIA о Крыме

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Еще один скандал с претендентками на участие в “Евровидении 2019“ - дуэтом ANNA MARIA разгорелся после их интервью Роману Скрыпину. Анна и Мария Опанасюк не признали аннексию Крыма.

На прошлой неделе мы ощущаем на себе столько негатива. Обсуждают не столько нас, сколько наших родителей. Мы почувствовали 30-е годы Советского Союза, когда нас заставляют отказаться от наших родителей. Мы свой выбор сделали, родители сделали, но мы не можем отказаться от родителей. Если бы нас заставили выбрать между конкурсом и родителями, мы бы, как любой нормальный человек, выбрали родителей. нам очень жаль, что люди судят нас не столько за творческими делами, сколько по заголовкам в прессе. мы надеемся, что жюри и зрители сделают выбор, кто действительно ю есть представлять Украину на европейском конкурсе. Мы любим Украину! - со слезами на глазах сказали Анна и Мария.

Джамала, которая была в жюри Нацотбора и чьи родные тоже проживают в Крыму, прокомментировала заявление девушек:

Как вы можете говорить в интервью, что“ Крым - это наша родина “? Есть только один ответ на этот вопрос:“ Крым - это Украина!

После скандального участия в Нацотборе - дуэт выступил на “Новой волне“ в Сочи как представители от Украины - в Сети это вызвало волну возмущения.

instagram.com/annamariaduet

В Украине отменили концерты российской группы “Воровайки“

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Российская группа “Воровайки“ анонсировала выступления в городах Украины: в Одессе - 9 февраля, Днепре - 12 февраля и Николаеве - 14 февраля. Стоит заметить, что коллектив в своем творчестве поддерживает агрессию России против Украины. Из-за этого в Сети разгорелся скандал.

В Киеве локацией для выступления “Воровайок“ должен был стать Октябрьский дворец, который сделал официальное заявление, отметив, что не будет принимать музыкантов.

В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы“ Воровайки “в МЦКИ“ Октябрьский Дворец “сообщаем. В адрес“ Октябрьского “было направлено письмо о проведении данного события, но“ Октябрьский дворец “не подписал договор, - говорится в сообщении.

О несостоявшемся концерте высказался в интервью журналисту Юрию Дудю продюсер и певец Юрий Бардаш, основавший группу “Грибы“. В частности, продюсер,который родился в Алчевске (Луганская область), заявил, что в Украине происходит “беспредел“, и что это больная для него тема.

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Секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна

В Голливуде набирает обороты секс-скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого уже обвинили в домогательствах такие известные личности, как Мадонна, Делевинь, Дженнифер Энистон и другие. На этот раз на Харви подала в суд еще одна возможная жертва - бывшая польская модель Сокола Кая. Женщина заявила, что насильник собирался откупиться от нее за 25 млн. долларов.

Если суд признает продюсера виновным - он сядет в тюрьму до конца жизни.

Пласидо Доминго покинул пост директора оперы

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Испанский оперный певец 78-летний Пласидо Доминго также попал в секс-скандал и после масовых обвинений в сексуальных домогательствах покинул пост генерального директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал в течение 16 лет.

Также Доминго отменил все свои выступления в опере. Сам артист не считает себя виновным, но после обвинений от двух десятков женщин решил, что не сможет больше занимать пост директора.

Стоит отметить, что восемь певиц и одна танцовщица заявили, что с конца 1980-х годов в разное время страдали от сексуальных домогательств Доминго. На что артист заявил, что вступал в отношения всегда только по обоюдному согласию.

Сын королевы Елизаветы II оказался в центре большого секс-скандала

Также в центре громкого секс-скандала оказался второй сын британской королевы Елизаветы II - принц Эндрю. Его обвинили в связях с подозреваемым в сексуальных преступлениях американским миллиардером Джеффри Эпштейном. Кроме того, на телеканале BBC вышло интервью, в котором одна из “рабынь“ миллиардера призналась в многолетних интимных встречах с принцем.

По словам Вирджинии Робертс Джуффре, она познакомилась с герцогом Йоркским 18 лет назад, когда ей было 17 - во время первой встречи принц нарочно “споил“ девушку, чтобы проще было склонить ее к сексу.

Это было ужасное время! Самое за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи. Я не могла понять, как высшие круги, влиятельные люди этого мира, которые управляют странами, могут допускать такое! и не только допускать, но и участвовать в этом, - рассказала Джуффре.

Сразу же после выхода интервью в Букингемском дворце сделали заявление и опровергли обвинения девушки, назвав их абсолютной ложью. До конца расследования принц сложил с себя полномочия члена королевской семьи.

“Мисс Украина 2019“ неоднозначно ответила на вопрос, чей Крым

“Мисс Украина 2019“ Маргарита Паша опозорилась после неоднозначной ответа на вопрос, чей Крым. По ее словам, полуостров принадлежит людям.

Я считаю, что Крым - всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Все“, - коротко ответила Паша на вопрос журналиста.

Она также рассказала, что в Крыму, в Феодосии, живет ее сестра. “Да, мне нравится Крым. Я люблю Ялту, люблю Форос. Когда я была маленькой, я очень часто там отдыхала, - заявила Маргарита.

Позже девушка объяснила свой ответ тем, что вопрос был поставлен таким образом, что ее ответ был единственно правильным и призвала пользователей Сети быть добрее.

Вопрос звучал“ Чей Крым?“. Вопросительным словом было“ чей “, и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логична. Вся территория Земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты, и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям !!!! Думайте перед тем, как обижаете, обвиняете кого-то ... А главное, будьте добрее и гуманнее “, - написала Паша.

Некоторые фолловеры поддержали “Мисс Украина“, решив, что журналисты просто “ищут повод для скандала, чтобы поднять рейтинги“.

“Мисс Львов 2018“ вместо Амстердама съездила в Москву

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Обладательница титула “Мисс Львов 2018“ Наталья Болюх оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. 24-летняя девушка “погорела“ на фото, которые выставила в Инстаграм. Оказалось, что красавица посещала совсем не Амстердам, как сообщила журналистам, а именно “белокаменную“.

Позже, львовянка прокомментировала ситуацию, рассказав, что в Москве у нее много друзей, разделяющих взгляды на политическую ситуацию в Украине и РФ. Однако, сразу после этого скандал набрал новых оборотов, поскольку один из друзей Наталии, который и отметил ее на фото, чиновник российской Государственной Думы Алик Назарян пренебрежительно высказался об украинцах и Крыме.

Чей Крым? Крым - наш! Наш Если это спрашивают от хохлов, то лучше не слейте меня, а то и вся Украина будет наша. Я полностью согласен с политикой, действиями и шагами нашего президента и считаю, что он все правильно делает - написал Алик Назарян.

Вскоре после этого Наталья Болюх ограничила доступ к своим страницам в соцсетях.

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Скандал с новым романом Седоковой

Певица Анна Седокова попала в центр скандала из-за отношений с женатым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который младше ее на 9 лет. После того, как певица сообщила о романе в Сети, законная Жена спортсмена Сана Тимма написала на своей странице в Инстаграм гневный пост, в котором назвала Анну с**кой с тремя детьми от разных мужей. Через некоторое время девушка извинилась и отметила, что после расставания с Янисом, от которого чуть больше года назад родила сына, чувствует себя опустошенной.

instagram.com/annasedokova

Петиция в Сети из-за нетипичного образа Иисуса в кино

​Стриминговый сервис Netflix оказался в центре скандала из-за комедии, в котором они показали Иисуса Христа гомосексуалистом, а Деву Марию - любительницей “травки“. Разгневанные зрители создали петицию на сайте Change.org с требованием удалить ленту “Первое искушение Христа“ с платформы, отметив, что картина задевает их чувства, а соответственно и нарушает права.

Шумиха из-за “измены“ Джастина Тимберлейка

Примерного семьянина 38-летнего музыканта и актера Джастина Тимберлейка “поймали на горячем“ с 30-летней актрисой Алишей Вейнрайт. В Сеть попали фото, где коллеги по картине “Палмер“ (Palmer) держатся за руки и выглядят очень счастливыми. Общественность тут же приписала актерам страстный роман. После этого Джастин написал длинный пост в Инстаграм, извинившись перед женой актрисой Джессикой Бил за “домыслы публики“ и отметил. что никакой крамолы не было - просто он выпил лишнего и “вел себя нескромно“.

Я держусь подальше от сплетен, насколько это возможно. Но я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю, - написал Джастин. - Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян подловили на злоупотреблении фотошопом.

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