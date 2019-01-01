Телеведущую пожурили в Сети за неподобающее поведение.

"Была дерзкой": Никитюк показала, как оторвалась на корпоративе instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк показала, как оторвалась на новогоднем корпоративе вместе с соведущим Сергеем Притулой и другими коллегами. Фото и видео с предпраздничной вечеринки “Нового канала“ ведущая добавила в Инстаграм. На них Леся предстала в “дерзком“ образе в лосинах и ветровке. Аутфит из 90-х дополнила прическа с тонкими хвостиками, яркая помада и массивные украшения.

Вчера я была “дерзкой Изабеллой“ 😂 Новогодний корпоратив @novy_channel состоялся !!! Ребята вы крути😎Листайте и вы перенесетесь в атмосферу двора, клуба и терлухы, в которых падружки и друззя😁, - написала Леся.

Далее в публикации находятся фото с неприличными жестами!

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Видео вызвало критику в Сети - поскольку Леся, танцуя “медляк“, показывает в кадре средний палец, так же, как и ее спутница.

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Ранее мы писали, что Леся Никитюк позабавила снимком под елкой.

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