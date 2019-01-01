Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Была дерзкой": Никитюк показала, как оторвалась на корпоративе

Комментариев: 0
Телеведущую пожурили в Сети за неподобающее поведение.

"Была дерзкой": Никитюк показала, как оторвалась на корпоративе
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Красотка: Никитюк показала откровенный образ в вечернем наряде

Популярная телеведущая Леся Никитюк показала, как оторвалась на новогоднем корпоративе вместе с соведущим Сергеем Притулой и другими коллегами. Фото и видео с предпраздничной вечеринки “Нового канала“ ведущая добавила в Инстаграм. На них Леся предстала в “дерзком“ образе в лосинах и ветровке. Аутфит из 90-х дополнила прическа с тонкими хвостиками, яркая помада и массивные украшения.

Вчера я была “дерзкой Изабеллой“ 😂 Новогодний корпоратив @novy_channel состоялся !!! Ребята вы крути😎Листайте и вы перенесетесь в атмосферу двора, клуба и терлухы, в которых падружки и друззя😁, - написала Леся.

Далее в публикации находятся фото с неприличными жестами!

Скриншот

Скриншот

Видео вызвало критику в Сети - поскольку Леся, танцуя “медляк“, показывает в кадре средний палец, так же, как и ее спутница.

Скриншот

Ранее мы писали, что Леся Никитюк позабавила снимком под елкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, корпоратив, забавные фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь