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Дорн и Остапчук снялись в ремейке первого клипа группы "ВВ" - видео

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Иван Дорн, Владимир Остапчук, Андрей Шабанов и YanGo пересняли клип группы "Воплі Відоплясова" на песню "Танці".
Дорн и Остапчук снялись в римейке первого клипа группы "ВВ" - видео
Дорн и Остапчук снялись в римейке первого клипа группы "ВВ" - видео
скриншот

Звезды украинского шоубиза - певец Иван Дорн, шоумен Владимир Остапчук, ведущий Андрей Шабанов и блогер YanGo ( Ян Гордиенко) приняли участие в съемках ремейка первого клипа группы “Воплі Відоплясова“ на песню “Танці“.

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Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале интернет-журнала СЛУХ, которое переснимает старые украинские клипы. Отметим, что ремейк на “Танці“ вышел в честь 30-го дня рождения оригинального видео.

В новом клипе Дорн, Остапчук, Шабанов и YanGo перевоплотились в участников коллектива “Воплі Відоплясова“. Роль Олега Скрипки досталась Дорну. Отметим, что сооснователь группы Александр Пипа одолжил для съемок ремейка свою бас-гитару.

Ранее сообщалось, что племянница Ротару Sonya Kay выпустила  новый клип “Ходимо“.

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Теги: Воплі Відоплясова, Иван Дорн, Владимир Остапчук, Андрей Шабанов, YanGo
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Источник: Ivonа bigmir)net

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