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Светлана Лобода прогулялась по Киеву в компании Ивана Дорна - фото

Комментариев: 2
Певица Светлана Лобода показала совместные фото с Иваном Дорном и Бичоллой Тетрадзе.
Светлана Лобода прогулялась по Киеву в компании Ивана Дорна - фото
Светлана Лобода прогулялась по Киеву в компании Ивана Дорна - фото
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода не устает удивлять поклонников новыми публикациями в соцсети. На этот раз артистка показала фото, где позировала в компании двух известных мужчин.

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Так, на своей странице в Instagram Лобода опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена вместе с украинским певцом Иваном Дорном и грузинским модельером Бичоллой Тетрадзе.

Судя по указанной геолокации звездная компания прогулялась по ночному Киеву. Знаменитости устроили себе фотосессиию в стиле гопников на фоне на фоне труб и стройматериалов. 

“Симпатичный бутерброд. Трио будет?“, - подписала кадры Лобода.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Многие подписчики решили, что таким образом Светлана намекнула на возможную дуэтную песню с Дорном.

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“Ааааа!!! Дададда!!! @dorn_ivan @lobodaofficial сделайте шедевр вместе, творцы!!!!!“, “Знакомые все лица)))“, “Вот это супер соляночка“, “Это же будет бомба!!!!“, “Молодцы )) стильно фото))“, “Лободусь а почему бы и нет???“, “Четко фото“, “На стиле“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Светлана Лобода посетила модный показ лучшего друга.

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Теги: Светлана Лобода, Бичолла Тетрадзе, Иван Дорн
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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ЛаптиВверх    08.11.2019, 12:28
Оценка:  0
ЛаптиВверх
А Лабода - это кто?
PINKIPAU    08.11.2019, 12:20
Оценка:  +2
PINKIPAU
Прокацапский Бздорн и кацапская подстилка ГовноЛабуда-охуительный дуэт блядь.
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