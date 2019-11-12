Племянница Ротару Sonya Kay выпустила новый клип "Ходимо" - видео
Украинская исполнительница София Хлябич, которая более известная под сценическим псевдонимом Sonya Kay, порадовала поклонником новым видео. Артистка презентовала клип на песню “Ходимо“.
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Премьера ролика состоялась в понедельник, 11 ноября, на официальном ютуб-канале певицы. Слова и музыку нового хита написал Артем Пивоваров. А режиссерами клипа стали Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.
В ролике Sonya Kay, которая является племянницей легендарной Софии Ротару, устроила нестандартные гонки. Так, в видео девушка проехалась по украинским дорогам в лотке, а по Днепру прокатилась в белом лимузине.
Напомним, ранее Sonya Kay примеряла откровенные образы в клипе на песню “Лайвы“.
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