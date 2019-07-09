Артистка выступит с "обезбашенной" группой Rumbero’s.

Sonya Kay готовит неожиданный дуэт instagram.com/sonyakayofficial

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Племянница Софии Ротару украинская певица Sonya Kay уже оправилась после недавней травмы, которую получила на отдыхе в Барселоне и готовит что-то новое и интересное для своих слушателей.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она находится в студии звукозаписи вместе с группой Rumbero’s. На фото Соня у микрофона, а парни между собой что-то обсуждают.

В своем профиле певица не раскрыла загадку, а лишь только больше заинтриговала подписчиков написав:

Хорошо смотримся вместе? Что скажете?, - написала артистка.

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В ответ сразу посыпались вопросы, самый частый из которых “будет ли feat?“.

Мы связались с Соней, и вот что нам удалось узнать:

С группой Rumbero’s мы познакомились благодаря моему продюсеру, Вадиму Пороткову, - поделилась Sonya Kay. - Они записывались у него на студии и после Вадим нас познакомил. Это была шумная и эксцентрическая встреча, мне сразу понравился темперамент ребят. А на днях мы встретились, послушали новую песню и сразу начали кайфовать от мелодии и зажигательных битов. Нравится то, что ребята не привязываются ни к каким стандартам, у них обезбашенные концерты и не менее зажигательные мотивы. Кстати, до этого мне предлагали дуэты, но я не решалась их воплощать.

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​Так что ​ждем свежих новостей!

Напомним, что ранее певица выпустила новый клип на песню “Лайвы“, который буквально за пару дней собрал миллион просмотров на YouTube, а трек сейчас находится в ротациях на большинстве украинских радиостанций. Также, певица успела презентовать этот хит на самом крупном музыкального фестиваля Украины “Atlas Weekend“.

Ранее мы писали, что София Ротару засветилась на Atlas Weekend вместе с 18-летней внучкой.