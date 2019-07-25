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"Она следит за мной": Потап рассказал о семейной жизни с Каменских

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Потап рассказал, как проходят семейные будни с Настей Каменских.
"Она следит за мной": Потап рассказал о семейной жизни с Каменских
"Она следит за мной": Потап рассказал о семейной жизни с Каменских
instagram.com/kamenskux

Популярные украинские исполнители Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) продолжают делиться с поклонниками откровенными подробностями своей семейной жизни.

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Сейчас пара находиться в столице Азербайджана - Баку, где проходит музыкальный фестиваль “Жара“. Артисты не только выступили на мероприятии, но и успели дать несколько интервью известным каналам и радиостанциям.

Так, на фан-странице звездной пары в Instagram появилось видео, на котором Потап дает комментарий телеканалу МузТВ. Продюсер признался, что его супруга часто ходить по дому только в одном фартуке. 

“Классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемодан, она роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше?“, - заявил Потап.

В свою очередь Настя Каменских в интервью Авторадио рассказала о начале их отношений.

“Мы оберегали свои отношения, мы не хотели их показывать. Настало время, когда надо было уже это сделать. И мы влюбились, мне кажется, это так природно, вот мой папа говорил: самое главное, это должен быть солнечный удар, вот у меня с Лешей случился солнечный удар, правда“, - призналась Каменских.

Ранее Настя Каменских показала, как проходили съемки “Константы“ и “Обіцяю“.

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Теги: Потап, Настя Каменских
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Потап  (аноним)  30.07.2019, 10:22
Оценка:  0
Потап
Она ходит в обкончанном фартуке на обкончанном тело,в обкончанных очках на обкончанном лице и в обкончанных тапках на....ну вы поняли. Кстати Потап дома называет ее жопоёбка и спермошлюшка. В Азербайджане он дрючит не с Гогой и Ашотом. Причем ебет ее ногой в презике
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