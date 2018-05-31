Какой путь прошла новая счастливая пара украинского шоу-бизнеса.

Медвежонок и бриллиант: История любви Потапа с Настей instagram.com/viva_ukraine_magazine

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Сегодня, 23 мая, состоялась, пожалуй, одна из самых ожидаемых и одновременно загадочных свадьб в украинском шоу-бизе - Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Поздравляем новую яркую семью и предлагаем вспомнить основные этапы развития их отношений - от непростого знакомства и до трогательного признания Потапа.

Знакомство - а был ли кастинг?

Колоритная парочка Потап и Настя познакомились в 2006 с легкой подачи продюсера Руслана Минжинского. Зная, что Потап ищет девушку для записи песни “Не пара“ - Минжинский привел к нему Настю. Потап, кстати, рассказывал, что Каменских ему тогда ужасно не понравилась - и он отказался с ней сотрудничать.

Не было никакого кастинга. У нас была встреча, на которой мы познакомились. Я шутил, как всегда, в своей манере. Настя как-то так на меня глянула, потому что у него другое чувство юмора, как-то фыркнула на меня. Не могу сказать, что она мне понравилась, - делился в интервью Потап.

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Позднее, правда, Потапенко и Каменских таки записали “Не пару“ - которая стала мега-хитом - и создали дуэт. Но первое время отношения артистов были натянутыми

Потом мы начали записывать песню, и стало еще хуже, потому что у нее очень твердый характер. Вот как столкнулись во время работы, так и продолжили ссориться. А потом выпускали песни, которые становились хитами. А наши отношения становились все хуже и хуже. Это такой парадокс. Первые три года чем больше мы ссорились, тем популярнее становились. И только последние 4 года мы кайфуем от работы вместе. Потому что мы поняли, что это судьбоносный проект души и любви, - говорил Потап.

Отдых на Кубе - застукали папарацци

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Однако, со временем артисты не только сработались - между ними проскочила искра. Впервые о романе Потапенко с Каменских заговорили в 2013-м, когда пару “застукали“ папарацци за страстными поцелуями во время отдыха на Кубе. На “провокационных“ фото были плохо видны лица, однако поклонники моментально узнали фигуры звезд. Самое интересное, что романтические отношения пары подтвердила жена Потапа, продюсер Ирина Горовая - она высказалась о ситуации в шуточной форме.

Я бы больше расстроилась, если бы Леша целовался с мужиком. Это не повод начинать семейные дрязги! - сказала тогда Ирина.

instagram.com/gorovaya_irina

Развод Потапа

Слухи о романе Насти и Потапа подогрел развод Алексея с Ириной Горовой в 2016 году. Тогда экс-супруги признались, что давно уже не живут вместе. Фаны дуэта "Потап и Настя" тут же связали развод с романтическими отношениями кумиров - и стали ждать продолжения.

К слову, Ирина Горовая и Потап остались слаженной командой в бизнесе, также они поддерживают теплые дружеские отношения. По слухам, Горовая должна была стать дружкой на свадьбе Потапа с Каменских.

Кольцо Каменских

Следующим этапом отношений, который отметила публика - стало кольцо на безымянном пальце Каменских. Поклонники, естественно, предположили, что его подарил Потап. Однако, Настя всегда очень завуалированно высказывалась о персоне дарителя, а также о "мужчине ее мечты" - потому фанам оставалось лишь строить предположения.

Совместный досуг

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В октябре 2017-го Потапенко и Каменских заявили, что "ставят дуэт на паузу" и начинают сольную карьеру. К слову, с тех пор звезды стали проводить очень много времени вместе - и частенько выкладывают совместные фото в Инстаграм. Так, пара засветилась на пляже, на прогулках, также артисты вместе занимались в спортзале и частенько ходили на утренний кофе.

Мишка и бриллиант

А в мае этого года все узнали, что Потап называет Настю бриллиантом, а она его - медвежонком. Поздравляя Каменских с Днем рождения - Потап посвятил ей стих, подписав его "От мишки к бриллианту".

В свою очередь, Настя, через несколько дней поздравила Потапа - уже с его Днем рождения - и спела ему песенку. На видео Каменских назвала Алексея Медвежонком и пообещала быть всегда рядом.

Секретные приглашения

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А несколько недель назад издание "Страна объявило о том, что инсайдер рассказал о предстоящей свадьбе Каменских и Потапа. Более того - журналисты, вспомнив о символах "мишки и бриллианта" - расшифровали секретные приглашения на свадьбу звезд. Однако, счастливая пара до сегодня держала интригу. И вот, в день свадьбы, Потапенко опубликовал на страницах в соцсетях трогательный клип - в котором признался Насте в любви.

Желаем паре семейного счастья!!!

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