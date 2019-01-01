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Настя Каменских показала, как проходили съемки "Константы" и "Обіцяю"

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Певица Настя Каменских поделилась бекстейджем со съемок клипов "Обіцяю" и "Константа".
Настя Каменских показала, как проходили съемки "Константы" и "Обіцяю"
Настя Каменских показала, как проходили съемки "Константы" и "Обіцяю"
instagram.com/realpotap

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK), которая 23 мая вышла замуж за рэпера Потапа, поделилась с поклонниками самыми интересными моментами со съемок крайних клипов.

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На своей официальном Youtube-канале артистка опубликовала ролик, в котором показала закулисье видеоработ на песни “Обіцяю“ и “Константа“. Отметим, что в этих клипах Настя и Потап признались друг другу в любви. Так, видео Каменских “Обіцяю“ вышло за месяц до свадьбы пары, а клип “Константа“ был представлен в день церемонии бракосочетания, 23 мая.

“Эти две видеороботы были созданы NK и ПТП как одна история о великой любви и вышли одна за другой знаменуя начало новой эры в жизни артистов. Настя и Потап оберегали свои чувства и хранили их только друг для друга, но накануне великого события решили поделиться радостной новостью со своими поклонниками. Клипы “Обіцяю“ и “Константа“ стали настоящим признанием в любви как друг другу, так и всему миру“, - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее Потап и Настя показали в Сети свой поцелуй.

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Теги: Потап, Настя Каменских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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