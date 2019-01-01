Певица София Ротару представила новый хит "Музыка моей любви" во время выступления на "Славянском базаре 2019".

София Ротару выступила на "Славянском базаре" с новой песней - видео instagram.com/sofiarotaru.official

Известная украинская певица София Ротару впервые за долгое время выступила на музыкальном конкурсе “Славянский базар-2019“ в Витебске, Беларусь. Артистка стала приглашенной гостей на гала-концерте в честь закрытия фестиваля.

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Специально для “Славянского базара“ Ротару подготовила новую песню “Музыка моей любви“, авторами которой являются Виталий Волкомор и Виталий Куровский.

“Давно не встречались. Очень рада снова видеть вас. И от души хочу подарить вам новую песню - “Музыка моей любви“, - поприветствовала зал София Михайловна.

Кроме новой композиции, легендарная певица исполнила такие известные хиты, как “Подари мне лето“ и “Одна калина“.

Напомним, ранее София Ротару засветилась на модном фестивале с красавицей-внучкой.