Наряд Бейонсе был украшен полусотней камней. В этом платье она посетила элитную вечеринку.

В бордовом платье с большим разрезом: Бейонсе похвасталась эффектным нарядом instagram.com/beyonce

Американская певица Бейонсе накануне посетила в Нью-Йорке вечеринку в честь 21-летия своей племянницы Тианы. Мероприятие было оформлено в стиле Великого Гэтсби.

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Снимки, на которых артистка красуется в новом броском образе, она опубликовала на своей Instagram-странице. Фотографии набрали миллионы лайков и большое количество комментариев пользователей соцсети.

На снимках Бейонсе запечатлена в ассиметричном бордовом платье с большим разрезом на бедре. Дополняют наряд бордовые босоножки на каблуке, бриллиантовый браслет и бриллиантовыми серьги.

Муж певицы, известный рэпер Jay Z выбрал для вечеринки белый пиджак и черные брюки. Свой образ он завершил черной бабочкой и тростью.

Ранее сообщалось, что Бейонсе выпустила яркий клип на саундтрек к фильму Король Лев.