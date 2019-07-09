Соня Евдокименко поддержала Ротару на Atlas Weekend.

Ротару засветилась на модном фестивале с красавицей-внучкой instagram.com/sofiarotaru.official

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Народная артистка 71-летняя София Ротару стала хедлайнером модного фестиваля Atlas Weekend, который открылся вчера на столичном ВДНХ. Поддержать певицу приехала ее 18-летняя внучка Соня Евдокименко, которая учится и живет в Лондоне. Они обе попали в кадр телеведущей Екатерины Осадчей. Ведущая выложила фото с двумя Софиями в Инстаграм и пообещала раскрыть подробности выступлнения в ближайшем выпуске своей программы “Светская жизнь“.

Софія Ротару - хедлайнер дня української музики на фестивалі @atlasweekend Ексклюзивне інтерв`ю у “Світському житті“ вже цієї суботи о 23.30! - написала Осадчая.

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Также фото Софии Ротару с “Атласа“ выставили поклонники певицы. На них видно, что артистка позирует в необычном платье с бело-синим орнаментом.

Однако на сцену Софья Михайловна вышла в блестящем просторном платье и черной куртке-косухе, что безусловно соответстовало “роковой“ направленности фестиваля.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко засветила фигуру в эффектном купальнике.