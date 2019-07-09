"Огонь в воде": MARUV показала эффектные фото в купальнике
Певица поделилась снимками в раздельном купальнике из бассейна .
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Украинская певица Анна Корсун (MARUV), которая сейчас отдыхает в Турции поделилась эффектными фото в купальнике. В Инстаграм артистка выставила снимки, сделанные в бассейне. На Анне - раздельный купальник серого цвета - с чашками-шторками и трусиками-бикини.
Зарядилась и готова зажигать дальше, - написала Анна.
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Подписчики похвалили фото, назвав артистку “огнем в воде“.
- На огонь и воду можно смотреть бесконечно, а от такого огня в воде отлипнуть невозможно🤤
- Вау 😍👍огонь 🔥 хоть и в водице)) которая заряжает)) Богиня 🖤
- Худая какая!! 😘 красотка
- Мир дозрел лицезреть Марувоньку в раздельном купальнике 😄💕💕💕
- Огнищще🔥🔥🔥 Мир таки дозрел наконец - ура!😉
- Уууу, ну че огонь🔥, - написали в Сети.
В Инста-сториз MARUV показала еще один свой “пляжный“ образ - в леопардовом купальнике, соломенной шляпке и в круглых очках, украшенных жемчужинками.
Ранее мы писали, что модель Эшли Грэм засветилась в купальнике без верха.
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