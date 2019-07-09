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"Огонь в воде": MARUV показала эффектные фото в купальнике

Комментариев: 1
Певица поделилась снимками в раздельном купальнике из бассейна .

"Огонь в воде": MARUV показала эффектные фото в купальнике
instagram.com/maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун (MARUV), которая сейчас отдыхает в Турции поделилась эффектными фото в купальнике. В Инстаграм артистка выставила снимки, сделанные в бассейне. На Анне - раздельный купальник серого цвета - с чашками-шторками и трусиками-бикини. 

Зарядилась и готова зажигать дальше, - написала Анна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I charged up and ready to rock again

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

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Подписчики похвалили фото, назвав артистку “огнем в воде“.

  • На огонь и воду можно смотреть бесконечно, а от такого огня в воде отлипнуть невозможно🤤
  • Вау 😍👍огонь 🔥 хоть и в водице)) которая заряжает)) Богиня 🖤
  • Худая какая!! 😘 красотка
  • Мир дозрел лицезреть Марувоньку в раздельном купальнике 😄💕💕💕
  • Огнищще🔥🔥🔥 Мир таки дозрел наконец - ура!😉
  • Уууу, ну че огонь🔥, - написали в Сети.

В Инста-сториз MARUV показала еще один свой “пляжный“ образ - в леопардовом купальнике, соломенной шляпке и в круглых очках, украшенных жемчужинками.

скриншот

Ранее мы писали, что модель Эшли Грэм засветилась в купальнике без верха.

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Теги: MARUV, фото в купальниках
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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