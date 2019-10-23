Соня Евдокименко выставила фото в апартаментах с видом на Нью-Йорк.

"Какой вид": 18-летняя внучка Ротару засветила свою квартиру на Парк-Авеню ivona.bigmir.net

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Внучка народной артистки Софии Ротару 18-летняя Соня Евдокименко, которая недавно выпустила англоязычный трек, показала свои нью-йоркские апартаменты. Девушка выставила селфи, сделанное в просторной комната с огромным окном, из которого открывается шикарный вид на одну из центральных улиц Нью-Йорка - Парк-авеню. Комната оформлена в светлых тонах и обставлена современной удобной мебелью. Соня позирует в светлой одежде, которая гармонирует с убранством помещения. На девушке - белые бриджи и свитер крупной вязки, а дополняют образ оригинальные крупные серьги-пучки.

Подписчики Сони отметили, что им очень понравилось ее жилище, также в комментариях похвалили стиль одежды девушки и назвали ее образ нежным.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко прогулялась по Нью-Йорку в вышиванке.

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