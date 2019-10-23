Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Какой вид": 18-летняя внучка Ротару засветила свою квартиру на Парк-авеню

Комментариев: 0
Соня Евдокименко выставила фото в апартаментах с видом на Нью-Йорк.

"Какой вид": 18-летняя внучка Ротару засветила свою квартиру на Парк-Авеню
ivona.bigmir.net

Читай также: Двойная премьера от ТНМК: Саундтрек к сериалу о веселых гуцулах и дуэт с лучшими украинскими учителями

Внучка народной артистки Софии Ротару 18-летняя Соня Евдокименко, которая недавно выпустила англоязычный трек, показала свои нью-йоркские апартаменты. Девушка выставила селфи, сделанное в просторной комната с огромным окном, из которого открывается шикарный вид на одну из центральных улиц Нью-Йорка - Парк-авеню. Комната оформлена в светлых тонах и обставлена современной удобной мебелью. Соня позирует в светлой одежде, которая гармонирует с убранством помещения. На девушке - белые бриджи и свитер крупной вязки, а дополняют образ оригинальные крупные серьги-пучки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wednesday whites.

Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Подписчики Сони отметили, что им очень понравилось ее жилище, также в комментариях похвалили стиль одежды девушки и назвали ее образ нежным.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко прогулялась по Нью-Йорку в вышиванке. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.  

Поделись:
Теги: Нью Йорк, Соня Евдокименко, София Ротару
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь