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"Lonely walkers": Внучка Софии Ротару выпустила новый англоязычный трек

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София Евдокименко презеновала новый сингл под названием "Lonely walkers".
"Lonely walkers": Внучка Софии Ротару выпустила новый англоязычный трек
"Lonely walkers": Внучка Софии Ротару выпустила новый англоязычный трек
instagram.com/iamsofiaeve

Внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая сейчас учится в США, порадовала поклонников новым англоязычным хитом.

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18-летняя девушка, которая известна в мире музыки как SOFIA EVE, представила новую песню “Lonely walkers“. Презентация свежего трека состоялась в четверг, 19 сентября. 

“По-настоящему с помощью моих дорогих друзей. До сих пор помню, как в первый раз услышала мелодию и увлекся ею! Люблю это и надеюсь, что вы тоже! С любовью С“, - прокомментировала в Instagram выход нового трека София.

Напомним, ранее внучка Ротару прогулялась по Манхэттену в откровенном образе.

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Теги: Соня Евдокименко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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