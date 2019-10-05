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И снова вышиванка: Стильная внучка Ротару показала яркий look из Нью-Йорка

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Соня Евдокименко дополнила повседневный образ яркой вышитой вещью.

И снова вышиванка: Стильная внучка Ротару показала яркий look из Нью-Йорка
И снова вышиванка: Стильная внучка Ротару показала яркий look из Нью-Йорка
ivona.bigmir.net

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Внучка народной артистки Софии Ротару, 18-летняя модель и певица Соня Евдокименко прогулялась по Нью-Йорку в стильном аутфите. Фото появилось в Инстаграм девушки. В кадре Соня переходит дорогу, глядя в камеру. На ней - кожаные брюки и черная майка, сверху на которую наброшена рубаха с яркой вышивкой. Обута Соня в ботильоны на треугольном каблуке, а в руках держит яркую сумочку, стилизированную под блокнот.

Бегу на кофе по окрестностям, - написала Соня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neighbourhood coffee run.

Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

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Подписчики отметили в комментариях, что девушка выглядит очень эффектно, и каждый ее образ - выдержан до мелочей.

Динамично, свежо, ярко, впечатляюще❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко выпустила новую англоязычную песню.

 

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Теги: Соня Евдокименко, внучка Ротару, вышиванка
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Источник: ivona.bigmir.net

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