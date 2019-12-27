Аlyona Alyona показала, как выглядела до популярности - видео

Аlyona Alyona опубликовала видео, в котором показала кадры с детского сада и школы.

Популярная украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) удивила подписчиков новой публикацией. Звезда показала, как менялась ее внешность.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, в котором разместила архивные фотографии с детского сада и школы, а также несколько современных кадров. В описании к ролику Alyona Alyona в шутку отметила, что с возрастом у нее глаза становятся более узкими.

“Трохи апгрейднулась за останні 10 років. Замітили, як у мене з віком звужуються очі?“, - написала певица.

Ранее сообщалось, что Alyona Alyona вошла в число 50 новых артистов 2020 года.

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