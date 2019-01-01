Звезда "Playboy" Даша Астафьева показала фото без макияжа

Даша Астафьева повеселила Сеть новыми фото со своими питомцами.

Украинская модель, певица и актриса Даша Астафьева в очередной раз похвасталась естественной красотой. Знаменитость показала, как выглядит без макияжа.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, где она позирует в красном наряде и черном пальто. На фото Даша запечатлена с распущенными волосами и без косметики на лице. Также Астафьева в шутку разместила два кадра со своими питомцами. И предложила выбрать, кто из них троих выглядит лучше.

“Подводя итоги годы, давайте коллективно решим, 1,2 или три? #мывсеоднойпороды“, - забавно подписала подборку кадров Даша.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Пользователи Сети оценили юмор исполнительницы и оставили множество забавных комментариев. “Тебе в любом цвете хорошо!“, “Это на всех фото Даша - черная, рыжая и белая“, “А на каком фото Даша?“, “Всех заверните“, “Прости Даш, ты несомненно красива и Чичико очень фотогеничный, но белоснежный зефир покорил меня“, “Это ж новая Виа Гра!“, - пишут в комментариях.

Ранее Астафьева засветилась в компании шеф-редактора Playboy.

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