Екатерина Кухар едва не сорвала крестины дочери Натальи Холоденко

Наталья Холоденко поделилась интересными подробностями с крестин дочери Вивьен.

В ноябре звездный психолог Наталья Холоденко крестила 9-месячную дочь Вивьен. Кумовьями знаменитости стали балерина и судья “Танцев со звездами“ Екатерина Кухар, а также шоумен Юрий Ткач.

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А на днях Холоденко призналась, что торжество могло и не состоятся из-за Кухар. Во время интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ Наталья рассказала, что Екатерина забыла, что в этот день должна лететь в Прагу.

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“Вечером перед крестинами Катя мне звонит и говорит: “Боже, я забыла, я завтра улетаю в Прагу, а мы можем перенести мероприятие?“, – поделилась психолог.

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Звездная мама призналась, что договориться за дату крестин было сложно, так как Юрий Ткач тоже занят в различных проектах. Но все таки Наталье удалось найти выход с данной ситуации - торжество перенесли на 2 часа раньше.

Напомним, ранее Наталья Холоденко позировала для глянца с 9-месячной Вивьен.

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