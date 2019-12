Руслана и Верка Сердючка выступили на гала-шоу звезд "Евровидения" - видео

В воскресенье, 15 декабря, в столице Нидерландов, Амстердаме, состоялось грандиозное шоу “Het Grote Songfestivalfeest“ с участием звезд “Евровидения“ предыдущим годов. На концерте выступили и украинские артисты - победительница “Евровидения 2004“ Руслана и обладательница второго места на “Евровидении 2007“ Верка Сердючка.

Так, на официальной страницы Русланы в Instagram появилось несколько снимков и видео с ее выступления и репетиций. Звезда исполнила свою победную песню “Wild Dances“.

“Я на сцені і я співаю. Щойно в Амстердамі ми з балетом “Життя“ відкрили гала-шоу всіх зірок Євробачення, трансляція якого відбудеться у Новорічну ніч! Нас буквально знесло хвилею оплесків із залу! Публіка співала кожне слово Wild Dances, з якими ми перемогли у 2004 році у Стамбулі! Другий куплет я традиційно заспівала українською! А почала виступ словами - I am Ruslana, and We are from Ukraine!“, - подписала одну из публикаций Руслана.