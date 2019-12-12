Нацотбор на "Евровидение 2020": Названо имя первого судьи
Организаторы национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ назвали имя первого судьи. Об этом сообщается на сайте канала СТБ.
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Так, СТБ и UA: Суспільне объявили, что известный певец и композитор Андрей Данилко в пятый раз станет членом жури нацотбора.
“Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентоспособно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этот раз и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?“, – прокомментировал Данилко.
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Напомним, что ведущим нацотбора на “Евровидение 2020“ станет Сергей Притула. Полифиналы шоу состоятся 8 и 15 февраля, а финал - 22 февраля.
Ранее стала известна стоимость билетов на песенный конкурс “Евровидение 2020“.
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