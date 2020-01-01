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"Евровидение 2020": Объявлен список стран-участниц конкурса

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В 2020 году в "Евровидении" примет участие 41 страна, в том числе и Украина.
"Евровидение 2020": Объявлен список стран-участниц конкурса
"Евровидение 2020": Объявлен список стран-участниц конкурса
скриншот

В среду, 13 ноября, стало известно, сколько стран примет участие “Евровидение 2020“. На официальном сайте песенного конкурса сообщили, что в Роттердаме выступят представители 41 страны.

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Как отмечается в публикации на конкурс вернутся Украина и Болгария, которые в 2019 году отказались от участия. Кроме того, организаторы “Евровидения 2020“ рассказали, что 35 стран примут участие в полуфиналах 12 и 14 мая. С них двадцать пройдут в финал. Страны Большой пятерки - Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия, а также страна-победительница 2019 года Нидерланды автоматически проходят в финал, который состоится 16 мая. Всего в финале примут участие 26 стран.

Список стран-участниц “Евровидения 2020“:

Участники Евровидения 2020
Участники Евровидения 2020
instagram.com/eurovision

Также сообщается, что жеребьевка полуфиналов пройдет 28 января в Роттердаме. Именно тогда станет известно, в каком полуфинале выступит Украина.

Напомним, ранее был назван официальный слоган песенного конкурса “Евровидения 2020“.

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Теги: Евровидение 2020
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Источник: Ivonа bigmir)net

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