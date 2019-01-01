Руслана выступила перед школьниками и студентами в Германии
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21 июня в Аахене (Германия) прошла одна из крупнейших глобальных демонстраций движения Fridays For Future. В ней приняло участие более сорока тысяч человек.
Аахен не просто так выбрали центром проведения акции: недалеко от города находится крупнейшее в Европе месторождение бурого угля - Аахенский бассейн.
Также город расположен в месте, где смыкаются три страны: Германия, Бельгия и Нидерланды. Активисты из более чем 16 стран добирались до центра демонстрации с 3-х сторон различными путями: пешком, на велосипедах и на поездах.
Амбассадор возобновляемой энергии в мире Руслана, которая ранее выражала активную поддержку движению Fridays For Future в этот раз тоже присоединилась к демонстрации. В Украине это движение только зарождается. Руслана - первая украинка, вышедшая на сцену перед десятками тысяч протестующих студентов и молодежи со всего мира!
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Выйдя сегодня на сцену вместе с активистами Fridays For Future я хотела показать, что мы все вместе, вне зависимости от того, из какого мы города или страны.
Выбирая между коммерческим выступлением в каком-то клубе и бесплатным на этой акции, я, конечно же, выбрала второй вариант, потому что поддерживаю эту борьбу за спасение планеты.
Сегодня я действительно была одним из голосов этого движения. Я искренне влилась в этот поток, и люди почувствовали и поверили в мою искренность, ответив взаимной симпатией. Несмотря на то, что мы скандировали, что мы ПРОТИВ - против угля, нефти, газа, энергетических войн и экологических катастроф, всего, что убивает нашу планету, мой основной посыл в том, что мы все же собрались не ПРОТИВ, а ЗА - “ЗА БУДУЩЕЕ”! - поделилась Руслана.
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Со сцены Руслана заявила о необходимости перехода на возобновляемые источники энергии во всем мире, так как времени больше нет - необходимо спасать планету: закрывать угольные станции, снижать выбросы в атмосферу. Она сказала о том, что если мы в течение 10 лет не начнем делать шаги навстречу Планете, то нашим потомкам это создаст большие проблемы в будущем из-за климатических изменений в жизни Планеты.
Справка: Fridays For Future - всемирное общественное движение школьников и студентов, движение, которое требует решительных действий по предотвращению дальнейшего глобального потепления и климатического кризиса.
Ранее мы писали, когда в Украине в 2019 День молодежи.
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