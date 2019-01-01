Руслана выступила в Аахене на глобальной демонстрации движения Fridays For Future перед 40000 школьников та студентов - фото.

Руслана выступила перед школьниками и студентами в Германии пресс-служба

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21 июня в Аахене (Германия) прошла одна из крупнейших глобальных демонстраций движения Fridays For Future. В ней приняло участие более сорока тысяч человек.



Аахен не просто так выбрали центром проведения акции: недалеко от города находится крупнейшее в Европе месторождение бурого угля - Аахенский бассейн.



Также город расположен в месте, где смыкаются три страны: Германия, Бельгия и Нидерланды. Активисты из более чем 16 стран добирались до центра демонстрации с 3-х сторон различными путями: пешком, на велосипедах и на поездах.

Руслана выступила перед школьниками и студентами в Германии пресс-служба

Читай также: Верка Сердючка рассказала об участии в Евровидении-2019 Выйдя сегодня на сцену вместе с активистами Fridays For Future я хотела показать, что мы все вместе, вне зависимости от того, из какого мы города или страны.



Выбирая между коммерческим выступлением в каком-то клубе и бесплатным на этой акции, я, конечно же, выбрала второй вариант, потому что поддерживаю эту борьбу за спасение планеты. Руслана выступила перед школьниками и студентами в Германии пресс-служба



Сегодня я действительно была одним из голосов этого движения. Я искренне влилась в этот поток, и люди почувствовали и поверили в мою искренность, ответив взаимной симпатией. Несмотря на то, что мы скандировали, что мы ПРОТИВ - против угля, нефти, газа, энергетических войн и экологических катастроф, всего, что убивает нашу планету, мой основной посыл в том, что мы все же собрались не ПРОТИВ, а ЗА - “ЗА БУДУЩЕЕ”! - поделилась Руслана.

Амбассадор возобновляемой энергии в мире Руслана, которая ранее выражала активную поддержку движению Fridays For Future в этот раз тоже присоединилась к демонстрации. В Украине это движение только зарождается. Руслана - первая украинка, вышедшая на сцену перед десятками тысяч протестующих студентов и молодежи со всего мира!

Руслана выступила перед школьниками и студентами в Германии пресс-служба



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Со сцены Руслана заявила о необходимости перехода на возобновляемые источники энергии во всем мире, так как времени больше нет - необходимо спасать планету: закрывать угольные станции, снижать выбросы в атмосферу. Она сказала о том, что если мы в течение 10 лет не начнем делать шаги навстречу Планете, то нашим потомкам это создаст большие проблемы в будущем из-за климатических изменений в жизни Планеты.

Руслана выступила перед школьниками и студентами в Германии пресс-служба

Справка: Fridays For Future - всемирное общественное движение школьников и студентов, движение, которое требует решительных действий по предотвращению дальнейшего глобального потепления и климатического кризиса.

Руслана выступила перед школьниками и студентами в Германии пресс-служба

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