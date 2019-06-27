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Из чего Данилко делает пышную грудь Сердючки: Артист раскрыл секрет

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Артист рассказал, что грудь Верки пережила несколько этапов - и создавалась в разное время из разных материалов .

Из чего Данилко делает пышную грудь Сердючки: Артист раскрыл секрет
Из чего Данилко делает пышную грудь Сердючки: Артист раскрыл секрет
ivona.bigmir.net

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Артист Андрей Данилко, который наиболее известен комедийным образом Верки Сердючки, раскрыл секрет создание ее пышной груди. В перерыве между кастингами на шоу “Х-фактор“, на котором Данилко входит в состав жюри, он рассказал, что пышные формы Верки создает из поролона. Об этом пишет Viva.  

Издание отмечает, что разговор о прелестях Верки зашел потому, что коллега Данилко по судейскому креслу певица Настя Каменских обратила внимание на конкурсантку с 8-м размером груди -  и тут же вспомнила о знаменитой груди Сердючки, предположив, что артист подкладывает за пазуху надувные шарики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyiv now

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Данилко же отметил, что на самом деле грудь у Сердючки из поролона. И рассказал историю о том, почему вместо шариков в свое время использовал для образа презервативы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

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По словам артиста, средства контрацепции он стал подкладывать под костюм после того, как им со сценической "мамой" Инной Белоконь - не удалось достать надувные шары в Кривом Роге.

Шарики были в дефиците, а презервативы можно было купить. И мы с Инкой в Кривом роге забегаем в киоск, говорим: “Дайте нам 10 шариков“, нам отвечают, что шариков нет. А мы: “Ну, тогда 10 презервативов“, — вспомнил Данилко.

К слову, артист, по его словам, поменял презервативы на поролон - из-за опасения, что средства контрацепции лопнут в самый неподходящий момент.

Ранее мы писали, что ролик с Веркой Сердючкой и мамой “порвал“ Сеть.

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Теги: Верка Сердючка, Андрей Данилко, грудь
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Источник: ivona.bigmir.net

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