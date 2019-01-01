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Верка Сердючка презентовала песню "Make It Rain Champagne" - видео

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Премьера нового хита Сердючки состоялась на “Вечере премьер с Екатериной Осадчей“.
Верка Сердючка презентовала песню "Make It Rain Champagne" - видео
Верка Сердючка презентовала песню "Make It Rain Champagne" - видео
instagram.com/v_serduchka

Популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, презентовал новую композицию. Свежий трек получил название “Make It Rain Champagne“ (“Сделай дождь из шампанского“).

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Впервые эту песню Сердючка исполнила 12 ноября на концерте “Вечер премьер с Екатериной Осадчей“. Однако лирик-видео звезда выпустила только спустя месяц, 13 декабря. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале Сердючки.

Ранее сообщалось, что у женщины начались роды на премьере новой песни Сердючки.

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Теги: Верка Сердючка
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Источник: Ivоna bigmir)net

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