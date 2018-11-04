Умерла певица Юлия Началова: известна причина смерти

Известная артистка скончалась в возрасте 38 лет.

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Российская певица Юлия Началова, о госпитализации которой стало известно накануне, скончалась в одной из клиник Москвы. Артистка перенесла операцию, однако врачи все же не смогли ее спасти.

Первой о смерти Началовой сообщила ее представительница Анна Исаева.

Час назад перестало биться сердце нашей Юли, — написала на своей странице в Instagram Исаева.

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На момент смерти Юлии Началовой было 38 лет. Она оказалась в больнице после больших физических нагрузок во время съемок телевизионного шоу. Ее госпитализировали 8 марта вследствие обострения хронического недуга. 13 марта врачи ввели Юлию в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. Операцию, которую провели 16 марта, Началова не перенесла.

По словам отца певицы Виктора Началова, Юлии сделали операцию на ноге, почистили ткани там, где начал развиваться абсцесс, но организм певицы был очень слаб и не смог оправиться после хирургического вмешательства.

К слову, у Юлии Началовой осталась дочь Вера, родившаяся в 2006 году от российского футболиста Евгения Алдонина.

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Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора Виктора Началова и музыканта Таисии Началовой. С 5 лет будущая звезда начала петь на сцене. В 1991 и 1992 годах Юлия стала победительницей “Утренней звезды“. В 1995 году Началова заняла первое место на международном конкурсе исполнителей Big Apple-95.

За свою карьеру Юлия Началова выпустила 7 альбомов. Самым известным синглом стала песня “Герой не моего романа“, выпущенная в 1997 году.

Ранее сообщалось о смерти звезды сериала “Санта-Барбара“ Джеда Аллана.