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Умер легендарный актер Владимир Этуш

Комментариев: 2
Известный актер Владимир Этуш скончался на 97-ом году жизни.
Умер легендарный актер Владимир Этуш
Умер легендарный актер Владимир Этуш

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В субботу, 9 марта, умер Владимир Этуш — легендарный советский актер театра и кино. Об этом сообщает КП, со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу, — сказал Кирилл Крок.

Смерть артиста также подтвердила его дочь Раиса. По ее словам, причиной смерти 96-летнего Этуша оказалась остановка сердца.

Кадр из фильма

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Он учился в Щукинском училище при театре Вахтангова, работал преподавателем, а в 1987 году занял должность ректора училища. Известность Владимиру Этушу принесли роли в картинах "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию" режиссера Леонида Гайдая.

Ранее сообщалось о смерти 19-летней "Мисс Вселенная-2017".

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Теги: Владимир Этуш, актер, умер
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    09.03.2019, 16:59
Оценка:  0
SEMPENTY
Уходит эпоха.. светлая память великому актеру.
BROKER666    09.03.2019, 16:26
Оценка:  +4
BROKER666
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