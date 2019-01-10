Умерла 19-летняя Мисс Вселенная: подробности и фото

Модель Лотте ван дер Зее скончалась за день до своего 20-летия .

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В Мюнхене скончалась 19-летняя голландская модель, обладательница титула “Юная Мисс Вселенная-2017“ Лотте ван дер Зее. Девушка умерла от сердечного приступа за день до своего 20-летия, пишет Fox News.

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Известно, что Лотте стало плохо во время отпуска, который она проводила с друзьями в Австрии. После остановки сердца модель была помещена в искусственную кому в мюнхенской больнице, но вскоре жизнь девушки оборвалась.

СМИ также сообщают, что в данный момент проводится экспертиза, которая поможет определить, что вызвало сердечный приступ Лотте.

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