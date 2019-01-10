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Умерла 19-летняя Мисс Вселенная: подробности и фото

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Модель Лотте ван дер Зее скончалась за день до своего 20-летия .
Умерла 19-летняя Мисс Вселенная: подробности и фото
Умерла 19-летняя Мисс Вселенная: подробности и фото
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В Мюнхене скончалась 19-летняя голландская модель, обладательница титула “Юная Мисс Вселенная-2017“ Лотте ван дер Зее. Девушка умерла от сердечного приступа за день до своего 20-летия, пишет Fox News

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Известно, что Лотте стало плохо во время отпуска, который она проводила с друзьями в Австрии. После остановки сердца модель была помещена в искусственную кому в мюнхенской больнице, но вскоре жизнь девушки оборвалась. 

СМИ также сообщают, что в данный момент проводится экспертиза, которая поможет определить, что вызвало сердечный приступ Лотте. 

Ранее сообщалось о смерти известного актера, звезды сериала “Беверли-Хиллз, 90210“ - Люка Перри.

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Теги: Лотте ван дер Зее, Мисс Вселенная, модель, умерла
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  09.03.2019, 12:18
Оценка:  0
pусский
Хватит морить голодом моделей, крепкие сиськи и аппетитная срака лучший аргумент для судей!
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