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Снежана Бабкина рассекретила пол будущего ребенка

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Супруга Сергея Бабкина призналась, что третий ребенок явился к ней во сне.
Снежана Бабкина рассекретила пол будущего ребенка
Снежана Бабкина рассекретила пол будущего ребенка
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На днях стало известно, что известный музыкант Сергей Бабкин и его супруга ожидают пополнения в семье. Сейчас Снежана находится на седьмом месяце беременности, а родить собирается в начале лета. В одном из интервью звездная мама рассекретила пол ребенка, а также призналась, как сообщила мужу о беременности.

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Так, Снежана рассказала, что не сразу поверила в то, что снова беременна: 

Я сделала тест, увидела результат и не поверила. Пошла в аптеку за следующим. В общем, у меня в кармане халата собралось пять штук тестов. Я пять раз не верила, что так быстро все получилось. Вечером спустилась на кухню к Сереже, достала из кармана этот веер из тестов, и говорю: «Мне тебе нужно кое-что сказать: не знаю, такая новость, в общем, вот – у нас получилось». И протягиваю ему тесты.

Супруга музыканта отметила, что Сергей очень обрадовался такому сообщению и был на седьмом небе от счастья.

Звезда также поведала о любопытной истории, случившейся с ней четыре года назад, когда они с Бабкиным только планировали третьего ребенка.


Мне снится сон. Я плаваю в прозрачной воде. Берега не видно, а подо мной, я понимаю, огромная глубина. Плаваю и вижу, что со дна начинает кто-то подниматься. Я пугаюсь, думаю, что это скат или кит, может, какое-то морское существо. И тут выныривает светленький, как ангел, мальчик. Он как альбинос: и волосы белые, и глаза голубые. Я спрашиваю его: «Ты ангел?», он отвечает: «Нет, я твой». Утром после таких снов у меня всегда есть ощущение – вещий он или нет. Я проснулась и говорю: «Сережа, мне приснился вещий сон, у нас будет мальчик. Когда – не знаю», - рассказала Снежана Бабкина.

Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины воспитывают двух детей - сына Артура от первого брака Снежаны и совместную дочь Веселину. У Сергея также есть сын от первого брака - Илья.

Ранее звездный психолог Наталья Холоденко впервые вышла в свет после рождения второго ребенка.

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Теги: Снежана Бабкина, Сергей Бабкин, беременна, звездные родители
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