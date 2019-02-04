Появились страшные подробности госпитализации Юлии Началовой
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Российская певица, ведущая, Юлия Началова находится в реанимации в сложнейшем состоянии. Об этом передает телеграм-канал 112.
Отек легких, пневмония, почечная недостаточность, сепсис, гангрена, сейчас она подключена к аппаратам жизнеобеспечения. Помимо этого, сегодня решается вопрос об операции. Информация об отеке мозга, указанная в ряде изданий, не соответствует действительности, - сказано в сообщении.
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Болезнь дошла до той стадии, когда началась гангрена. Ногу стоило ампутировать, но тяжесть состояния Началовой не позволяла это сделать, — написало BAZA.
По данным источников, воспаление распространилось по всему организму.
Сегодня днём я дала интервью для @moskva.24 в программе #специальныйрепортаж . Я присоединилась к всероссийскому #challenge , который называется #toymeanshopechallenge 🙌 . Каждый человек дарит любую игрушку ребёнку, который нуждается в особом вниманий, поддержке , Сочувствии . В связи с плохим самочувствием или тяжелой болезнью . Давайте будем милосердны к чужой беде , особенно если это касается наших деток 🙌❤️ #юлияначалова #началова #москва24 #специальныйрепортаж #москва
Напомним, что Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта - у нее сильно подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет уже несколько лет.
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