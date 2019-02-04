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Появились страшные подробности госпитализации Юлии Началовой

Комментариев: 3
Юлии Началовой стало хуже, она находится в реанимации.

Появились страшные подробности госпитализации Юлии Началовой
Появились страшные подробности госпитализации Юлии Началовой
instagram.com/julianachalova

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Российская певица, ведущая, Юлия Началова находится в реанимации в сложнейшем состоянии. Об этом передает телеграм-канал 112.


Отек легких, пневмония, почечная недостаточность, сепсис, гангрена, сейчас она подключена к аппаратам жизнеобеспечения. Помимо этого, сегодня решается вопрос об операции. Информация об отеке мозга, указанная в ряде изданий, не соответствует действительности, - сказано в сообщении.

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Болезнь дошла до той стадии, когда началась гангрена. Ногу стоило ампутировать, но тяжесть состояния Началовой не позволяла это сделать, — написало BAZA.

По данным источников, воспаление распространилось по всему организму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня днём я дала интервью для @moskva.24 в программе #специальныйрепортаж . Я присоединилась к всероссийскому #challenge , который называется #toymeanshopechallenge 🙌 . Каждый человек дарит любую игрушку ребёнку, который нуждается в особом вниманий, поддержке , Сочувствии . В связи с плохим самочувствием или тяжелой болезнью . Давайте будем милосердны к чужой беде , особенно если это касается наших деток 🙌❤️ #юлияначалова #началова #москва24 #специальныйрепортаж #москва

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova)

Напомним, что Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта - у нее сильно подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет уже несколько лет.

Ранее мы писали, что в пост-шоу "Холостяк" появился новый эксперт.

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Теги: Юлия Началова, болезни звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Антибес    15.03.2019, 13:44
Оценка:  0
Антибес
Сахар убивает...
pусский  (аноним)  15.03.2019, 13:43
Оценка:  0
pусский
Усраться можно, букет болезней сравним с Андроповым! Может, у неё СПИД? Этот СПИД не спит, бля!
гость  (аноним)  15.03.2019, 12:50
Оценка:  0
гость
Чяй навишьйокк?
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