Юлии Началовой стало хуже, она находится в реанимации.

Появились страшные подробности госпитализации Юлии Началовой instagram.com/julianachalova

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Российская певица, ведущая, Юлия Началова находится в реанимации в сложнейшем состоянии. Об этом передает телеграм-канал 112.



Отек легких, пневмония, почечная недостаточность, сепсис, гангрена, сейчас она подключена к аппаратам жизнеобеспечения. Помимо этого, сегодня решается вопрос об операции. Информация об отеке мозга, указанная в ряде изданий, не соответствует действительности, - сказано в сообщении.

Читай также: “Как долго я тебя ждала”: дата выхода нового сериала на СТБ Болезнь дошла до той стадии, когда началась гангрена. Ногу стоило ампутировать, но тяжесть состояния Началовой не позволяла это сделать, — написало BAZA.

По данным источников, воспаление распространилось по всему организму.

Напомним, что Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта - у нее сильно подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет уже несколько лет.

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