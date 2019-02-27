"Договор составлен на скорую руку": Maruv рассказала о споре с НОТУ

Певица дала первое интервью после победы в Нацотборе.

Победительница национального отбора на “Евровидение-2019“ певица Maruv согласилась рассказать о спорных пунктах договора с НОТУ в интервью для “КП в Украине“.

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Звезда сообщила, что встреча с представителями НОТУ длилась около 7 часов. Предметом споров стали огромные штрафы, ограничения в свободном общении с прессой и выражении своих мыслей.

Также исполнительница призналась, почему некоторые пункты договора назвала “кабальными“.

Перед участием в национальном отборе артист подписывает контракт с телевещателем. Уже после победы на изучение второго контракта с НОТУ и принятие решения о подписании этого контракта у моей команды было 24 часа. Мне бы не хотелось вновь и вновь говорить о том, что от гастролей в России я была готова отказаться, хотя на законодательном уровне это не является нарушением, но штрафы в два миллиона гривен заставили бы задуматься любого здравомыслящего человека. Ну и, откровенно говоря, создалось впечатление, что договор был составлен на скорую руку без финальной редакции грамотных юристов, содержал ошибки и возможность двойного трактования многих пунктов. Не уверена, что в предыдущие годы победители подписывали именно такую редакцию договора.

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Певица рассказала, что перед началом Нацотбора ее не предупреждали, какой будет контракт.

Об условиях нас не предупреждали, но мы с моей командой примерно представляли, какого рода условия содержатся в подобных контрактах, и думали, что будут стандартные условия, к которым я была готова.

На вопрос, не хочет ли Maruv судиться с НОТУ, девушка ответила следующее:

“Я победила, для меня это главное. А дальше я хочу заниматься творчеством, а не судами“.

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Также певица рассказала, что врятли еще будет участвовать в Нацотборе так, как уже раз победила в нем.

“Я уже честно выиграла в нацотборе и двигаюсь дальше, - заявила Maruv“.

Исполнительница рассказала, что права на песню Siren Song принадлежат Warner Music Russia, которая входит в корпорацию Warner Music Group.

“Это лицензионный договор с условиями о продвижении моего творчества на территории всех стран мира. Warner Music - международная компания, имеющая представительства по всему миру. Мой контракт заключен через российское представительство только для упрощения продвижения и дистрибуции, ведь офисы основных музыкальных сервисов, таких как Apple Music, iTunes, Youtube, Google Music, ответственные за взаимодействие с артистами на постсоветском пространстве, не базируются в Украине“.

На вопрос, какие страны предлагали Maruv участвовать в “Евровидении“ звезда ответила:

“Не считаю это темой для обсуждения, так как вопрос про участие от какой-либо другой страны для меня закрыт!“

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Также певица сообщила, что ее пригласили в Москву на вечеринку “Евровидения“. Но она ее не посетит так, как уже не имеет отношения к данному конкурсу.

“Как выяснилось, к “Евровидению“ я уже не имею никакого отношения, хотя жаль, вечеринки у них всегда проходят на высшем уровне“.

На вопрос будет ли певица продолжить выступать в России, Maruv ответила:

- У меня простой подход: я бы хотела, чтобы о моем творчестве узнало как можно больше людей во всем мире и не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки.

Напомним, 25 февраля НОТУ официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не поедет на “Евровидение-2019“.