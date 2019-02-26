"Все к лучшему": Певица Maruv записала видеообращение к поклонникам
Победительница Национального отбора на “Евровидение-2019“ певица Maruv записала видеообращение к поклонникам. Ролик исполнительница разместила в своем Instagram-аккаунте.
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Звезда поблагодарила фанов за поддержку, а также еще раз рассказала, что думает об ее отстранении с песенного конкурса.
“Всем спасибо огромное за поддержку, вы невероятные. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию. Хочу сказать, что все, что ни случается, все к лучшему“, - заявила Maruv.
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Певица рассказала, что теперь у нее появилось много свободного времени, которое она планирует потратить на записи нового альбома, подготовку сольного концерта в Киеве и на подготовку к музыкальной премии YUNA.
“Я бы очень хотела вас попросить немножко сбавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я“, - обратилась к подписчикам Maruv.
Напомним, 25 февраля НОТУ официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не поедет на “Евровидение-2019“.
А 26 февраля группа Freedom Jazz, которая заняла второе место на Нацотборе, отказалась ехать на “Евровидение-2019“ вместо Maruv.
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