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"Все к лучшему": Певица Maruv записала видеообращение к поклонникам

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 3
Несмотря на победу в Нацотборе, певица не примет участие в "Евровидении-2019".
"Все к лучшему": Певица Maruv записала видеообращение к поклонникам

Победительница Национального отбора на “Евровидение-2019“ певица Maruv записала видеообращение к поклонникам. Ролик исполнительница разместила в своем Instagram-аккаунте.

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Звезда поблагодарила фанов за поддержку, а также еще раз рассказала, что думает об ее отстранении с песенного конкурса.

“Всем спасибо огромное за поддержку, вы невероятные. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию. Хочу сказать, что все, что ни случается, все к лучшему“, - заявила Maruv.

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Певица рассказала, что теперь у нее появилось много свободного времени, которое она планирует потратить на записи нового альбома, подготовку сольного концерта в Киеве и на подготовку к музыкальной премии YUNA.

“Я бы очень хотела вас попросить немножко сбавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я“, - обратилась к подписчикам Maruv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 июня Киев @stereoplaza

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Напомним, 25 февраля НОТУ официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не поедет на “Евровидение-2019“.

А 26 февраля группа Freedom Jazz, которая заняла второе место на Нацотборе, отказалась ехать на “Евровидение-2019“ вместо Maruv.

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Теги: Евровидение 2019, MARUV
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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k2s11ltk    27.02.2019, 11:13
Оценка:  0
k2s11ltk
Гидота, лорак в мініатюрі!
Charger67    27.02.2019, 11:05
Оценка:  +1
Charger67
На Евровидение поедет петь Парубий , жена Луценка на подтанцовке.
гость  (аноним)  27.02.2019, 10:55
Оценка:  0
гость
Красотка!!! И огромная умничка!!! Огромное уважение, как человеку из большой буквы!!!!!!
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