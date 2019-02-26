"Все к лучшему": Певица Maruv записала видеообращение к поклонникам

Несмотря на победу в Нацотборе, певица не примет участие в "Евровидении-2019".

Победительница Национального отбора на “Евровидение-2019“ певица Maruv записала видеообращение к поклонникам. Ролик исполнительница разместила в своем Instagram-аккаунте.

Читай также: Андрей Данилко рассказал, кто должен представить Украину на “Евровидение-2019“

Звезда поблагодарила фанов за поддержку, а также еще раз рассказала, что думает об ее отстранении с песенного конкурса.

“Всем спасибо огромное за поддержку, вы невероятные. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию. Хочу сказать, что все, что ни случается, все к лучшему“, - заявила Maruv.

Читай также: СТБ прокомментировал ситуацию вокруг финала Нацотбора на “Евровидение-2019“

Певица рассказала, что теперь у нее появилось много свободного времени, которое она планирует потратить на записи нового альбома, подготовку сольного концерта в Киеве и на подготовку к музыкальной премии YUNA.

“Я бы очень хотела вас попросить немножко сбавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я“, - обратилась к подписчикам Maruv.

Напомним, 25 февраля НОТУ официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не поедет на “Евровидение-2019“.

А 26 февраля группа Freedom Jazz, которая заняла второе место на Нацотборе, отказалась ехать на “Евровидение-2019“ вместо Maruv.