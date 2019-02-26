Freedom Jazz отказались ехать на "Евровидение-2019" вместо Maruv

Украинская группа Freedom Jazz не будет участвовать на “Евровидение-2019“ вместо победительницы Нацотбора Maruv. Об этом коллектив рассказал на своих официальных страницах в Facebook и Instagram.

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Девушки сообщили подписчикам, что получили звонок от НОТУ, но решили отказаться от участия в “Евровидении 2019“. Участницы Freedom Jazz также рассказали, что сейчас ведут переговоры о концертном туре на ближайшее время.

Дорогі друзі! Дякуємо за вашу підтримку, любов, хвилювання і за те, що весь час були з нами! Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам 2-ге місце національного відбору Євробачення-2019! Наша головна перемога - це ВИ! Для вас ми експерементуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі... Але тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019. Наразі, наш «Cupidon» летить далі. Зараз ми на стадії підписання контракту з европейським промоутером і ведемо перемовини про концертні тури на найближчий час.Тому! Чекаємо вас на наших концертах! Всім любові!, – написали участницы Freedom Jazz.