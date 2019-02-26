Freedom Jazz отказались ехать на "Евровидение-2019" вместо Maruv
Украинская группа Freedom Jazz не будет участвовать на “Евровидение-2019“ вместо победительницы Нацотбора Maruv. Об этом коллектив рассказал на своих официальных страницах в Facebook и Instagram.
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Девушки сообщили подписчикам, что получили звонок от НОТУ, но решили отказаться от участия в “Евровидении 2019“. Участницы Freedom Jazz также рассказали, что сейчас ведут переговоры о концертном туре на ближайшее время.
Дорогі друзі! Дякуємо за вашу підтримку, любов, хвилювання і за те, що весь час були з нами! Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам 2-ге місце національного відбору Євробачення-2019! Наша головна перемога - це ВИ! Для вас ми експерементуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі... Але тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019. Наразі, наш «Cupidon» летить далі. Зараз ми на стадії підписання контракту з европейським промоутером і ведемо перемовини про концертні тури на найближчий час.Тому! Чекаємо вас на наших концертах! Всім любові!, – написали участницы Freedom Jazz.
Дорогі друзі! Дякуємо за вашу підтримку, любов, хвилювання і за те, що весь час були з нами! Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам 2-ге місце національного відбору Євробачення-2019! Наша головна перемога - це ВИ! Для вас ми експерементуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі... Але тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019. Наразі, наш «Cupidon» летить далі. Зараз ми на стадії підписання контракту з европейським промоутером і ведемо перемовини про концертні тури на найближчий час. Тому! Чекаємо вас на наших концертах! Всім любові! - - - - - Dear friends! Thank you for your support, love, excitement and for being with us all the time! We are infinitely happy that you helped us to get the 2nd place of national Eurovision-2019 contest! Our main victory is you! We experiment, write songs, make incredible productions and do art for you. Maybe, once, we will try our forces again ... But now we received a call from the NTCU and we want to announce that we refuse to take part in the Eurovision Song Contest-2019. For now, our “Cupidon“ flies further. We are in the process of signing a contract with the European promoter and we are negotiating about concert tours for the nearest future. So! We are waiting for you at our concerts! Love to all!
Напомним, 25 февраля НОТУ официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не поедет на “Евровидение-2019“.
Полная версия правил
А по правде организаторов жадность обуяла, ну кто на таких условиях выступать будет?