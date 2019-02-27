Группа KAZKA отказалась участвовать в "Евровидении-2019"

В финале Нацотбора KAZKA заняла третье место.

Финалисты Нацианального отбора на “Евровидение-2019“ группа KAZKA отказалась ехать на “Евровидение-2019“ вместо Maruv. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.

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Участники группы рассказали, что получили предложение представлять Украину на песенном конкурсе от Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). Музыканты отказались от участия, но в тоже время заявили, что готовы представить страну на “Евровидении“ в следующем году, если выиграют Нацотбор.

“Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія - об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети - нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом“, - написали участники KAZKA .

Напомним, 25 февраля НОТУ официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не поедет на “Евровидение-2019“. В НОТУ отметили, что национальный вещатель и певица не пришли к согласию по ряду причин.

26 февраля НОТУ предложила поехать на конкурс группе Freedom Jazz, которая заняла второе место в Нацотборе. Но коллектив отказался участвовать на “Евровидении-2019“ вместо Maruv.