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Группа KAZKA отказалась участвовать в "Евровидении-2019"

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 18
В финале Нацотбора KAZKA заняла третье место.
Группа KAZKA отказалась участвовать в "Евровидении-2019"
Группа KAZKA отказалась участвовать в "Евровидении-2019"
instagram.com/kazka.band

Финалисты Нацианального отбора на “Евровидение-2019“ группа KAZKA отказалась ехать на “Евровидение-2019“ вместо Maruv. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Instagram.

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Участники группы рассказали, что получили предложение представлять Украину на песенном конкурсе от Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). Музыканты отказались от участия, но в тоже время заявили, что готовы представить страну на “Евровидении“ в следующем году, если выиграют Нацотбор.

“Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія - об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети - нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом“, - написали участники KAZKA .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми хочемо i мали б за честь представляти Україну на Євробаченні. Ми вклали в це бажання багато сил, енергії, часу. Ми за цим йшли на Нацвiдбiр. Але нам не потрібна перемога будь-якою ціною. Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах усiм свiтом.

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Напомним, 25 февраля НОТУ официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не поедет на “Евровидение-2019“. В НОТУ отметили, что национальный вещатель и певица не пришли к согласию по ряду причин.

26 февраля НОТУ предложила поехать на конкурс группе Freedom Jazz, которая заняла второе место в Нацотборе. Но коллектив отказался участвовать на “Евровидении-2019“ вместо Maruv.

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Теги: KAZKA, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (19)
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гость  (аноним)  27.02.2019, 13:01
Оценка:  +1
гость
Респект!!!
Герой_2016    27.02.2019, 12:52
Оценка:  -2
Герой_2016
и этих тоже расстрелять.
х1976х    27.02.2019, 13:03
Оценка:  0
х1976х
майдаун, как бы тебя не расстреляли.
zadneprohodchik    27.02.2019, 12:52
Оценка:  0
zadneprohodchik
Молодцы , шлите этот ...ное НОТУ в опу. Кто ониттакие вообще. Есть зрители которые выбрали а эти твари лезут везде сосвоиии требованиями сосатьидите
pусский  (аноним)  27.02.2019, 12:50
Оценка:  0
pусский
Кто там № 4, пусть он пиздует во славу Майдана и его достижениям!
гость  (аноним)  27.02.2019, 12:49
Оценка:  0
гость
найдется политическая проститутка которая поедет. А может сам петушок с кровавым пастором отправятся.
VikaGraum    27.02.2019, 12:36
Оценка:  +3
VikaGraum
Есть один момент, который меня порадовал во всей этой неприятной возне: музыканты проявили проф.солидарность друг с другом. Среди артистов - это отнюдь не частый случай. Только сообща можно отстоять свои права на свободу творчества.
Drabich_    27.02.2019, 12:39
Оценка:  -2
Drabich_
Никакая это не солидарность.Это просто проявление гражданской позиции и гордости.Выбрали,мол,вату,вот сосите теперь банан.Любой,уважающий себя артист так поступил бы.
VikaGraum    27.02.2019, 12:48
Оценка:  +1
VikaGraum
Может быть, выбирали не по признаку "вата - не вата", а потому, чье выступление больше понравилось? Многим ли зрителям так уж интересно, где выступала певица, или собирается выступать. Люди просто хотят получать удовольствие от того, что она исполняет.
Drabich_    27.02.2019, 12:44
Оценка:  -2
Drabich_
Хотя,если высеры ватного Потапки Вы считаете проф.солидарностью...то,таки,пф фф....
VikaGraum    27.02.2019, 12:50
Оценка:  0
VikaGraum
Я пристально за украинским шоу-бизом не слежу, что там и кому Потапка сказал - я не в курсе. Я про данную конкретную ситуацию с отборочным конкурсом.
Павлик Морозов  (аноним)  27.02.2019, 12:28
Оценка:  0
Павлик Морозов
С детства онанировал на Верку Сердючку!
гость  (аноним)  27.02.2019, 12:23
Оценка:  +3
гость
Молодцы.Когда разгонят и накажут НОТУ за ранее спланированную провокацию против Украины?
Drabich_    27.02.2019, 12:33
Оценка:  -1
Drabich_
А в чём провокация-то? Голоса за неё отдавало население Украины. Да,эффектная тёлка,хотя,как по мне,не формат для ЕВ. Казка больше подходила. Не устроили ту Марув условия контракта,ну так и флаг в руки,пусть в рашку песдует,там её ждут с распростёртыми.Вопрос только,нахир было ей ввязываться в это всё,зная,что условия контракта "кабальные"?
Vasya_iz_Ivanovo    27.02.2019, 12:51
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
За нее проголосовал народ Украины, но нацисское меньшинство захватившие власть специально выдвинули неприемлемые условия.
гость  (аноним)  27.02.2019, 12:06
Оценка:  +3
гость
Так нам и надо. Договариваются "на берегу"! А то устроили праздник, который перерос в политический шабаш. Была бы моя воля - устранила бы всех, кто не "фильтровал" ДО конкурса. Любого спроси, КТО откажется от родителей, даже если они выбрали иной путь? павлики морозовы?
Drabich_    27.02.2019, 12:37
Оценка:  +1
Drabich_
Я бы отказался. "Иной путь"-это предательство,результатом которого стали потеря территории,гибель десятков тысяч людей,падение экономики и прочая срань. По-Вашему такие родители стоят сыновьей любви,если сын патриот своей Родины?
VikaGraum    27.02.2019, 12:43
Оценка:  0
VikaGraum
Страну проживания легко сменить, а вот родителей - нет.
Любовь к близкому человеку (не обязательно родителю) сильнее, чем любовь к стране. Она более естественна.
Vasya_iz_Ivanovo    27.02.2019, 12:56
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Вспомнился анекдот рассказаный мне в армии в 1983, Львовянином - Бандеровец объясняет за шо у него медали -це за братку, це за батьку, а це любимая за Матку!
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