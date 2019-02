СТБ прокомментировал ситуацию вокруг финала Нацотбора на "Евровидение-2019"

Телеканал СТБ дал официальный комментарий по поводу ситуации с MARUV.

Ситуация вокруг финала Национального отбора и неподписания соглашения между MARUV и Общественным вызвала немало вопросов и манипулятивных заявлений на разных уровнях в сторону телеканала СТБ. Мы хотим расставить все точки над “і“ и исключить ошибочные представления общественности и СМИ о том, как проводится Национальный отбор на Евровидение.

Во-первых, стоит отметить, что 4 года СТБ проводит Нацотбор согласно Правил, утвержденных НОТУ. СТБ проводит отбор и его трансляцию за собственные деньги. Три года мы оказывали поддержку победителю Национального отбора. Эта поддержка, в том числе, включала подготовку номера и прочее сопровождение во время поездки и его участия в конкурсе.

За это время Национальный отбор, без преувеличения, стал главным событием года, к которому приковано внимание не только в Украине, но и за ее пределами. Мы создали мегаплощадку, которая открывает новые имена, и на которой профессиональные украинские исполнители могут заявить о себе всей Европе. Сегодня артисты, выходя на сцену Национального отбора, получают гораздо больше, чем несколько лет назад.

С каждым годом у Национального отбора все больше зрителей, о чем свидетельствуют цифры телевизионных и диджитал-просмотров. Финал Национального отбора традиционно входит в топ лучших программ дня. Для популяризации отбора мы первыми внедрили параллельную трансляцию прямых эфиров в соцсетях в HD-качестве и с эксклюзивными включениями из бэкстейджа во время рекламы. В этом году, впервые в Украине, трансляция прямых эфиров в YouTube-канале СТБ стала многокамерной.

Во-вторых, именно благодаря новому формату отбора и прозрачном порядке голосования в 2016 году в нем вновь приняла участие Джамала. И с патриотической песней “1944“ вернула Евровидение в Украину. Нацотбор привлек внимание международной прессы и европейских фан-сообществ, представители которой четыре года подряд посещают финал отбора в Киеве.

За 4 года Национальный отбор неоднократно получал положительные отзывы экспертов и отмечен тремя профессиональными премиями “Телетриумф“ и наградами Ukrainian Design The Very Best Of.

Для телеканала СТБ Национальный отбор - это гордость. Это сложная и профессиональная работа большой команды, которая выполнялась очень ответственно. За 4 года в Общественным не было претензий к СТБ по качеству проведения отбора.

Неподписания соглашения между MARUV, за которую в финале проголосовало большинство зрителей, и Общественным - это сигнал о том, что нужно менять правила отбора. Необходимо разработать и зафиксировать основные принципы партнерства во избежание подобных случаев в будущих Нацотборах. А именно:

1. Мы стремимся организовывать и проводить честный и прозрачный конкурс с целью отбора лучшей песни, которая будет представлять Украину на Евровидении.

2. Все условия, которые исполнитель песни должен подтвердить в случае победы в Нацотборе, должны быть уведомлены ему до подачи заявки для участия в конкурсе. Любые дополнительные условия или изменение условий во время проведения отбора - запрещается.

А теперь мы хотим дать ответы на главные вопросы, которые продолжаем получать.

Кто устанавливал правила проведения национального отбора на Евровидение?

Правила проведения Национального отбора на Евровидение прописаны в Соглашении между телеканалом СТБ и НОТУ, и утверждены НОТУ. Согласно правилам, СТБ проводит качественный и прозрачный Национальный отбор представителя Украины в партнерстве с НОТУ и за свой счет, при этом Общественный вещатель, как член ЕВС, контролирует проведение Национального отбора, обеспечивает полную прозрачность и соблюдение правил конкурса. Все 4 года мы строго придерживаемся этих Правил.

Каковы критерии отбора участников Национального отбора?

Основной критерий - это песня. Качественная авторская песня без плагиата. А также желание артиста представлять Украину на международном песенном конкурсе и соревноваться за это право в прямых эфирах Национального отбора. В правилах, среди прочего, прописаны такие требования к песне: она должна быть оригинальной, хронометраж не более 3 мин, может быть выполнена на любом языке. Также на сцене могут находиться не более 6 участников коллектива или группы.

Как происходит отбор артистов в прямые эфиры?

СТБ во время первого этапа отбора (внеэфирных) принимает от артистов заявки на участие и проверяет песни, но не имеет права самостоятельно решать, кто именно проходит в прямые эфиры. Через несколько дней после завершения первого этапа мы назначаем встречу, во время которой предоставляем НОТУ лучшую подборку заявленных песен. Этот список, как правило, превышает необходимое количество. Коллеги пересматривают и утверждают тех артистов, кто проходят во второй этап (прямые эфиры Национального отбора). Также НОТУ утверждает список членов жюри.

Как в отборе оказалась MARUV?

В этом году мы получили 860 песен. Из них был сформирован приоритетный список, из которого и были выбраны 16 полуфиналистов. Когда накануне жеребьевки выяснилось, что TAYANNA отказывается от участия в отборе, нам пришлось срочно согласовывать замену. Кандидатуру MARUV накануне жеребьевки также согласовал представитель НОТУ.

Есть в Правилах проведения Национального отбора на Евровидение требование об отсутствии у участника гастролей в РФ?

Нет, в Правилах нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника отбора, его гастролей в РФ, профессиональных или семейных связей. За 4 года необходимость внесения такого пункта не ставилась. Нынешние обсуждения наглядно демонстрируют, что у нас есть серьезный запрос о том, артист может или не может представлять Украину на международном конкурсе Евровидение. Да, этот момент нуждается в урегулировании, чтобы не допустить подобных дискуссий во время будущих нацотборов. При этом сразу возникают три вопроса: 1) какой должна быть процедура проверки артистов и их семей на гражданскую позицию, график гастролей, частные концерты, сотрудничество с российскими музыкантами и тому подобное; 2) соответствует ли она демократическим подходам, приемлемым для цивилизованного общества; 3) кто это будет делать? Ведь задача телеканала - производство и трансляция, а проверять имеют другие службы.

Зачем в финале вы устроили артистам проверку на патриотизм? Это конкурс песни, и это неправильно.

В течение четырех лет, мы проводим Национальный отбор на Евровидение, команда СТБ получает прямо противоположные комментарии на одну и ту же ситуацию. Не задаешь какой-то вопрос – “почему вы не спросили?“, Задаешь - “зачем вы такое спрашиваете?“. Те, кто смотрят Национальный отбор с 2016 года (когда его начал производить СТБ), знают, что на этой сцене участникам ставят все вопросы, которые волнуют украинскую аудиторию. Даже самые острые и неудобные. Именно за честность эти 4 года зрители и уважают Нацотбор. Выбирая своего представителя, мы не имеем права закрывать глаза на громкие обсуждения в социальных сетях и заявления самих артистов. Речь не о проверке на патриотизм, а о реакции на запрос общественности. В этом году перед финалом он был именно таким. Да, это болезненные вопросы, но их нужно было озвучить, чтобы предоставить каждому артисту возможность высказаться перед зрителем. Однако, как видим, получив всю информацию из первых уст и ответы на все острые вопросы, зрители все равно проголосовали именно за ту участницу, чье выступление им понравился больше всего.

Разве было честное голосование?

Все 4 года за честностью голосования в Национальном отборе следит независимая аудиторская компания PWC, представителя которого вы видели на сцене в финале.

Что происходит с победителем Национального отбора после финала? И что это за «кабальные» условия договора НОТУ и победителя?

После того, как в финале Национального отбора страна выбирает победителя, мы передаем его НОТУ. Дальнейшую коммуникацию, согласование победителя и, в частности, подписание всех соглашений, Общественное ведет непосредственно с артистом. Как выглядит этот договор, какие пункты и требования он включает, или отличаются эти соглашения ежегодно - нам неизвестно.

Почему СТБ этого года финансово не поддерживает победителя Национального отбора?

Поддержка победителя Национального отбора в предыдущие три года было исключительно инициативой СТБ, а не обязательствами перед НОТУ. Мы не подписывали с победителями Нацотбора никаких соглашений, согласно которым они должны были бы отрабатывать нам эти деньги, и не заключали с ними эксклюзивных контрактов. Это была в чистом виде меценатская помощь. Однако основная задача любого коммерческого телеканала - производство. Поэтому, подписывая осенью новый меморандум с UA: ПЕРВЫЙ, мы пересмотрели условия с нашей стороны и исключили меценатство. 18 октября 2018 года, перед стартом нового Нацотбора СТБ объявил, что полностью концентрируется на том, что умеет делать лучше всего - телевизионном производстве. На создании масштабного, качественного телевизионного проекта, за которым следит вся страна.

Кто теперь поедет на Евровидение?

Это зависит исключительно от решения Общественного вещателя.

Будет ли СТБ проводить Национальный отбор в следующем году?

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы будем размышлять над тем, есть ли смысл в дальнейшем принимать участие в проведении Национального отбора на Евровидение.

Кто вернет зрителям деньги за отправленные смс?

Телеканал СТБ готов подсчитать средства, потраченные в финале зрителями на смс-голосования и направить их на благотворительность.

