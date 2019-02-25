Алексей Потапенко выложил в Сеть песню о своих впечатлениях от того, что MARUV не едет на Евровидение-2019.

"Конкурс Євробачення для мене вмер": Потап зачитал реп о ситуации с MARUV instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, исполнитель Алексей Потапенко (Потап) зачитал рэп о своих впечатлениях о ситуации с украинским нацотбором Евровидения-2019. Песню Потап выложил в Инстаграм. Резюмируя ситуацию с победой MARUV, которой не разрешили представлять на конкурсе Украину, Потап заявил, что теперь конкурс Евровидения для него умер.

“Якщо MARUV - така погана - навіщо ці змагання. Вибори у нас завжди цікава тема, але навіщо так з артистом“, - спел Потап

Видео содержит нецензурную лексику!

Подписчики Потапа активно комментируют видео и поддерживают его позицию.

Ролик уже просмотрело более 250 тыс. пользователей Сети.

Ранее мы писали, что страны-участницы Евровидения-2019 представили конкурсные песни.