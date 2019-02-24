Наталия Жижченко прокомментировала финал нацотбора Евровидения-2019.

"Иногда лучше жевать, чем говорить": ONUKA высказалась о финале нацотбора Евровидения instagram.com/onukaofficial

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Украинская певица Наталия Жижченко (ONUKA), муж которой был в составе жюри национального отбора Евровидение-2019, поделилась своими впечатлениями от финала конкурса. В Инстаграм Наталия выставила свое фото с подписью:

Навеяло “Иногда лучше жевать“. И не выключается😂.

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На вопрос подписчиков, что именно навеяло певице такие ассоциации, Жижченко посоветовала посмотреть финал нацотбора полностью, обратив внимание на диалоги ведущего Сергея Притулы с участниками конкурса.

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Далее в комментариях подписчики Жижченко написали о своем отношении к ведущему конкурса. Часть из них высказала мнение, что Притула задавал вопросы слишком резко и юмор Сергея оставлял желать лучшего. Однако, несколько фолловеров написали, что очень довольны ведущим.

По моему, Притула был бесподобен, - написали в комментариях.

Это шоубизнес. Скандалы, интриги. Иначе пипл НЕ схавает и резонанса не будет. Сейчас же весь интернет шушрить на тему того, кто кому шо сказал, как обозвал и куда послал на Евровидении. Рейтинг = бабки, без бабок НЕ БУДЕТ шоу. А без шоу не будет Евгения на судейском помосте. А я уже так привыкла, - отметили в Сети.

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