"Иногда лучше жевать, чем говорить": ONUKA высказалась о финале нацотбора Евровидения
Читай также: Евровидение 2019: Украина вернулась в топ-5 после победы Maruv в Нацотборе
Украинская певица Наталия Жижченко (ONUKA), муж которой был в составе жюри национального отбора Евровидение-2019, поделилась своими впечатлениями от финала конкурса. В Инстаграм Наталия выставила свое фото с подписью:
Навеяло “Иногда лучше жевать“. И не выключается😂.
Читай также: “Евровидение-2019“: Стало известно, кто представит Украину
На вопрос подписчиков, что именно навеяло певице такие ассоциации, Жижченко посоветовала посмотреть финал нацотбора полностью, обратив внимание на диалоги ведущего Сергея Притулы с участниками конкурса.
Далее в комментариях подписчики Жижченко написали о своем отношении к ведущему конкурса. Часть из них высказала мнение, что Притула задавал вопросы слишком резко и юмор Сергея оставлял желать лучшего. Однако, несколько фолловеров написали, что очень довольны ведущим.
По моему, Притула был бесподобен, - написали в комментариях.
Это шоубизнес. Скандалы, интриги. Иначе пипл НЕ схавает и резонанса не будет. Сейчас же весь интернет шушрить на тему того, кто кому шо сказал, как обозвал и куда послал на Евровидении. Рейтинг = бабки, без бабок НЕ БУДЕТ шоу. А без шоу не будет Евгения на судейском помосте. А я уже так привыкла, - отметили в Сети.
Ранее мы писали, что Maruv шокировала неожиданным заявлением.
Полная версия правил