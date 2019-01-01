Опубликованы свежие прогнозы букмекеров касательно конкурса "Евровидение-2019".

Евровидение 2019: Украина вернулась в топ-5 после победы Maruv в Нацотборе instagram.com/maruvofficial

23 февраля состоялся финал Нацотбора на “Евровидение-2019“, в котором выиграла Maruv. После победы певицы, Украина поднялась на четвертое место в рейтинге букмекеров.

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Ранее Украина была на 16 месте, затем занимала восьмое, потом попала в топ-5 стран-конкурсантов, а позже поднялась на 3 место.

После второго полуфинала Нацотбора Украина опустилась на 9 место, а перед началом финала была на 14 месте по ставкам букмекеров.

На первую строчку букмекеры поставили Россию. На втором месте оказалась Швеция, на третьем - Италия. Топ-10 рейтинга выглядит так:

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2019" eurovisionworld.com

Отметим, Национальная общественная телекомпания еще не решила, будет ли Maruv представлять Украину.

Как прошел финал Нацотбора можно посмотреть здесь.