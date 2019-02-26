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"Зачем допускали": Маша Ефросинина обратилась к НОТУ

Спецтема: Евровидение-2019
Комментариев: 5
Телеведущая эмоционально отреагировала на ситуацию с Maruv.
"Зачем допускали": Маша Ефросинина обратилась к НОТУ
"Зачем допускали": Маша Ефросинина обратилась к НОТУ
instagram.com/mashaefrosinina

25 февраля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не будет представлять Украину на  конкурсе “Евровидении-2019“.

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Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина решила прокомментировать ситуацию. Звезда раскритиковала решение НОТУ. 

В новом посте в Instagram Ефросинина разместила видео певца Потапа, на котором он зачитал реп о ситуации с Maruv.

В подписи к ролику телеведущая обратилась к руководству НОТУ:

Вопрос к НОТУ только один: Зачем допускали и даже просили @maruvofficial об участии, если все и так было очевидно? Сейчас объясняете все опасностью общественного раскола, хотя сами жёстко к этому расколу привели...

Напомним, ранее клипмейкер Алан Бадоев поддержал певицу Maruv.

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Теги: Маша Ефросинина, MARUV, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (5)
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G10    26.02.2019, 15:31
Оценка:  0
G10
о, повылазили чмыри
гость  (аноним)  26.02.2019, 14:38
Оценка:  +1
гость
soska_Lera, купи себе ещё одну соску и не задавай иди...тские вопросы.
soska_lera    26.02.2019, 15:05
Оценка:  0
soska_lera
я люблю другие соски! И тебя это не должно волновать!
Boxerogos    26.02.2019, 14:17
Оценка:  0
Boxerogos
Выблядков из НОТУ необходимо с пристрастием обследовать высококвалифицированным психиатрам.Убеждён на 100% они очень заинтересуются болезнями психики,которые обнаружат у этих"патриотов".
soska_lera    26.02.2019, 14:10
Оценка:  -2
soska_lera
а що це за курва така?
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