"Зачем допускали": Маша Ефросинина обратилась к НОТУ

Телеведущая эмоционально отреагировала на ситуацию с Maruv.

25 февраля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) официально объявила, что победительница Нацотбора Maruv не будет представлять Украину на конкурсе “Евровидении-2019“.

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Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина решила прокомментировать ситуацию. Звезда раскритиковала решение НОТУ.

В новом посте в Instagram Ефросинина разместила видео певца Потапа, на котором он зачитал реп о ситуации с Maruv.

В подписи к ролику телеведущая обратилась к руководству НОТУ:

Вопрос к НОТУ только один: Зачем допускали и даже просили @maruvofficial об участии, если все и так было очевидно? Сейчас объясняете все опасностью общественного раскола, хотя сами жёстко к этому расколу привели...

Напомним, ранее клипмейкер Алан Бадоев поддержал певицу Maruv.