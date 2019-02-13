Певец Иван Дорн поддержал победительницу нацотбора на Евровидение MARUV, выложив видео, где танцует под ее песню.

Иван Дорн станцевал в поддержку MARUV под ее Siren Song instagram.com/dorn_ivan

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Исполнитель Иван Дорн, который не так давно попал в громкий скандал из-за высказывания о “братских народах“, опубликовал видео в поддержку украинской певицы MARUV.

Напомним, что Анна Корсун (MARUV) стала победительницей украинского национального отбора на Евровидение, однако ее кандидатуру не утвердил НОТУ.

На видео Иван Дорн танцует под конкурсную песню Maruv - Siren Song, выполняя движения, похожие на танец Корсун.

BANG! Derjis', Maruv!, - написал Дорн.

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Напомним, что 27-летняя Анна Корсун (MARUV) победила в финале украинского национального отбора на конкурс Евровидение-2019. Однако, ее кандидатура была под вопросом из-за гастролей певицы в России. Для утверждения ее как делегата от Украины Maruv должна была подписать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ).



Однако, в понедельник, 25 февраля, MARUV написала в соцсетях пост, в котором заявила, что готова была отказаться от выступлений в России, но некоторые пункты договора с НОТУ прямо демонстрируют “явные попытки заставить ее отказаться представлять Украину на международном конкурсе“. Также певица перечислила все позиции, которые ее не устраивали.

Позднее стало известно, что договор артистки с НОТУ не был подписан.

Со вчерашнего дня украинские звезды активно поддерживают Maruv. Так, Потап посвятил этой ситуации песню, а Алан Бадоев написал пост, в котором отметил, что стал фанатом Maruv.

Ранее мы писали, что фанаты Тины Кароль сравнили ее номер с выступлением Maruv.