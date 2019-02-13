Иван Дорн станцевал в поддержку MARUV под ее Siren Song
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Исполнитель Иван Дорн, который не так давно попал в громкий скандал из-за высказывания о “братских народах“, опубликовал видео в поддержку украинской певицы MARUV.
Напомним, что Анна Корсун (MARUV) стала победительницей украинского национального отбора на Евровидение, однако ее кандидатуру не утвердил НОТУ.
На видео Иван Дорн танцует под конкурсную песню Maruv - Siren Song, выполняя движения, похожие на танец Корсун.
BANG! Derjis', Maruv!, - написал Дорн.
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Напомним, что 27-летняя Анна Корсун (MARUV) победила в финале украинского национального отбора на конкурс Евровидение-2019. Однако, ее кандидатура была под вопросом из-за гастролей певицы в России. Для утверждения ее как делегата от Украины Maruv должна была подписать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ).
Однако, в понедельник, 25 февраля, MARUV написала в соцсетях пост, в котором заявила, что готова была отказаться от выступлений в России, но некоторые пункты договора с НОТУ прямо демонстрируют “явные попытки заставить ее отказаться представлять Украину на международном конкурсе“. Также певица перечислила все позиции, которые ее не устраивали.
Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на "Евровидение-2019", получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять. Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение - 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе! Вы, наверняка, уже слышали о договоре между участником от Украины и НТКУ, который должен быть подписан сегодня до обеда. Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе. А теперь про сам нашумевший договор, что требуют от меня: 1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен) 2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса) 3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!) 4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека) И еще много чего абсурдного. В случае нарушения одного из пунктов штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму. Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама. Хотя, в договоре есть всего несколько пунктов обязанностей НТКУ: 1. Давать мне подсказки касательно правил проведения конкурса. 2. С разрешения НТКУ взять с собой 10 человек за свой счет. Продолжение 👇
Позднее стало известно, что договор артистки с НОТУ не был подписан.
Со вчерашнего дня украинские звезды активно поддерживают Maruv. Так, Потап посвятил этой ситуации песню, а Алан Бадоев написал пост, в котором отметил, что стал фанатом Maruv.
Ранее мы писали, что фанаты Тины Кароль сравнили ее номер с выступлением Maruv.
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