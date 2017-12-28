Бывшая звезда популярного телешоу "Орел и Решка" Натали Неведрова поделилась новостью о рождении второго ребенка.

Экс-ведущая "Орла и Решки" стала мамой во второй раз Instagram

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Экс-ведущая популярного шоу “Орел и Решка“ Натали Неведрова, которая в 2017 году заменила в программе другую ведущую Лесю Никитюк, стала мамой во второй раз. Радостной новостью звезда поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

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29-летняя ведущая и диджей родила второго ребенка 28 января. Сына она назвала Мартином.

Успела я двадцать восьмого выпульнуть второго!, - подписала снимок Неведрова.

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Отметим, что бывшая коллега Регины Тодоренко родила дочь Мари-Николь в 2015 году. Звездная мама замужем за продюсером Евгением Машковым.

Ранее стало известно, что 48-летняя Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 25-летним певцом.