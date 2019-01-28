Регина Тодоренко показала, как приходит в форму после родов
Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые стала мамой, показала, как приходит в форму после родов.
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В своем Instagram-аккаунте звезда призналась, что за время беременности набрала 18 кг, но 15 из них уже сбросила. Для того, чтобы вернуть себе идеальную фигуру, Регина занимается танцами:
Наконец-то вырвалась поплясать. Ноги вообще меня не слушаются. То ли после родов какие-то зажимы, то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов за время беременности)
Казалось бы, на третий день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно оторвать. У меня челленж #ВЫРВАЛАСЬ НА ЧАСОК - надо скинуть ещё предательские 5 кг.
Заметка: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, ещё 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души.
#ДемиПлие 👯♀ Наконец-то #вырвалась поплясать 🤪Ноги вообще меня не слушаются 🤦🏼♀то ли после родов какие-то зажимы , то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов 🥐☺ за время беременности) Казалось бы, на 3й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно 🤦🏼♀ оторвать. У меня челленж #ВЫРВАЛАСЬ НА ЧАСОК - надо скинуть ещё предательские 5 кг. Заметка 📝: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, ещё 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души 😆. Поехали 💪🏻💪🏻💪🏻 Кстати , чем вы занимаетесь , когда есть часок вырваться из дому между кормлениями, уборкой, стиркой и тд?) #регинатодоренко #регинапутешественница #пятницасрегиной
Регина Тодоренко родила сына 5 декабря 2018 года в одном из московских роддомов. Отцом малыша стал супруг ведущей - российский певец Влад Топалов.
Напомним, недавно Регина Тодоренко опубликовала милое совместное селфи с Владом Топаловым.
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