"Вы омерзительны": муж Тодоренко жестко обратился к подписчикам

Муж украинской ведущей Регины Тодоренко Влад Топалов раскритиковал современное общество.

После того, как украинская ведущая Регина Тодоренко родила первенца, на нее обрушился шквал критики и требований показать младенца. Муж Регины, российский певец Влад Топалов, постоянно пытается защитить супругу от нападок подписчиков.

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Он в очередной раз обратился к пользователям социальной сети Instagram с показательной историей:

Каждое слово, каждая эмоция, каждый поступок нам возвращается.

Вот у меня к вам вопрос. Раз уж вы все такие умные и смелые, а главное, дерзкие.

Ситуация. На светофоре. Ряды машин. Человек без определенного места жительства (предполагаемо), он же БОМЖ, ходит между машинами и просит помощи. Вдруг открывается окно такси. Оттуда водитель начинает орать матом на этого человека. Потом начинает из окна бить его большой пластмассовой бутылкой. Бомж кричит что-то в ответ и начинает отмахиваться, а потом бьет его в ответ своей картонкой. Плюётся ему в окно. Тут будет миллион разных мнений и комментариев.

На первый взгляд кажется, что водитель не прав... бедный, бездомный человек просит помощи. Вы скажете - да они все из мафии! Все прекрасно живут и т.д. Первое: откуда вы, мать вашу, это знаете наверняка? Второе: даже если и так. Что? Нельзя помочь? А если у него нет другого варианта по жизни? Вам жалко 1 рубль??? Или 10? Что вам, Господь, за это не улыбнется?

Другой вариант: водитель такси - человек, который имел свой бизнес, у которого 10 детей. Бизнес рухнул из-за мерзкой ситуации в экономике и он вынужден работать по 20 часов в сутки, чтобы хоть как-то прокормит свою семью. И да, он сорвался, так как его БЕСИТ, что он, как проклятый вкалывает на 3х разных такси (как вариант) а какой-то алкаш ходит и "клянчит" деньги, вместо того , чтобы пойти хоть дворником работать.

Я сидел, наблюдал и обо всем этом думал. Понимая, что тут нет правых и виноватых. Мы не знаем ситуацию и не вправе судить. Конфликт не успел зайти далеко, загорелся зеленый свет. В обратном случае, я бы, конечно, вышел разнимать.

Никто тут не сможет найти правду.

Далее Влад Топалов сделал вывод из увиденного и обратился к подписчикам:

Мораль сегодня такая: НИ ОДИН ИЗ НАС не имеет права судить и, уж тем более, осуждать кого-то и НАС С ВАМИ! Мы не имеем права оскорблять и унижать друг-друга на ровном месте. Высказать "ЗДОРОВУЮ" критику - всегда можно и нужно. Но вежливо и уместно. А раскрывать "хавальник", как говорит мой отец, просто так НЕЛЬЗЯ.

Последние пару дней меня повергли в шок. Читая ваши комментарии, хочу сказать тем, кто осмелился оскорблять женщин и меня - вы мне омерзительны. Омерзительны. Я желаю вам мудрости и хоть каких-то мозгов. Прощайте.

Напомним, недавно Регина Тодоренко показала трогательное фото с мамой и сыном-младенцем.