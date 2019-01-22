"Вы омерзительны": муж Тодоренко жестко обратился к подписчикам
После того, как украинская ведущая Регина Тодоренко родила первенца, на нее обрушился шквал критики и требований показать младенца. Муж Регины, российский певец Влад Топалов, постоянно пытается защитить супругу от нападок подписчиков.
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Он в очередной раз обратился к пользователям социальной сети Instagram с показательной историей:
Каждое слово, каждая эмоция, каждый поступок нам возвращается.
Вот у меня к вам вопрос. Раз уж вы все такие умные и смелые, а главное, дерзкие.
Ситуация. На светофоре. Ряды машин. Человек без определенного места жительства (предполагаемо), он же БОМЖ, ходит между машинами и просит помощи. Вдруг открывается окно такси. Оттуда водитель начинает орать матом на этого человека. Потом начинает из окна бить его большой пластмассовой бутылкой. Бомж кричит что-то в ответ и начинает отмахиваться, а потом бьет его в ответ своей картонкой. Плюётся ему в окно. Тут будет миллион разных мнений и комментариев.
На первый взгляд кажется, что водитель не прав... бедный, бездомный человек просит помощи. Вы скажете - да они все из мафии! Все прекрасно живут и т.д. Первое: откуда вы, мать вашу, это знаете наверняка? Второе: даже если и так. Что? Нельзя помочь? А если у него нет другого варианта по жизни? Вам жалко 1 рубль??? Или 10? Что вам, Господь, за это не улыбнется?
Другой вариант: водитель такси - человек, который имел свой бизнес, у которого 10 детей. Бизнес рухнул из-за мерзкой ситуации в экономике и он вынужден работать по 20 часов в сутки, чтобы хоть как-то прокормит свою семью. И да, он сорвался, так как его БЕСИТ, что он, как проклятый вкалывает на 3х разных такси (как вариант) а какой-то алкаш ходит и "клянчит" деньги, вместо того , чтобы пойти хоть дворником работать.
Я сидел, наблюдал и обо всем этом думал. Понимая, что тут нет правых и виноватых. Мы не знаем ситуацию и не вправе судить. Конфликт не успел зайти далеко, загорелся зеленый свет. В обратном случае, я бы, конечно, вышел разнимать.
Никто тут не сможет найти правду.
Далее Влад Топалов сделал вывод из увиденного и обратился к подписчикам:
Мораль сегодня такая: НИ ОДИН ИЗ НАС не имеет права судить и, уж тем более, осуждать кого-то и НАС С ВАМИ! Мы не имеем права оскорблять и унижать друг-друга на ровном месте. Высказать "ЗДОРОВУЮ" критику - всегда можно и нужно. Но вежливо и уместно. А раскрывать "хавальник", как говорит мой отец, просто так НЕЛЬЗЯ.
Последние пару дней меня повергли в шок. Читая ваши комментарии, хочу сказать тем, кто осмелился оскорблять женщин и меня - вы мне омерзительны. Омерзительны. Я желаю вам мудрости и хоть каких-то мозгов. Прощайте.
Каждое слово , каждая эмоция, каждый поступок нам возвращается. Вот у меня к вам вопрос. Раз уж вы все такие умные и смелые, а главное, дерзкие. Ситуация. На светофоре. Ряды машин. Человек без определенного места жительства (предполагаемо) , он же БОМЖ, ходит между машинами и просит помощи. Вдруг, открывается окно такси. Оттуда водитель начинает орать матом на этого человека. Потом начинает из окна бить его большой пластмассовой бутылкой. Бомж кричит что-то в ответ и начинает отмахиваться, а потом бьет его в ответ своей картонкой. Плюётся ему в окно. Тут будет миллион разных мнений и комментариев. На первый взгляд кажется, что водитель не прав.... бедный , бездомный человек просит помощи. Вы скажете - да они все из мафии! Все прекрасно живут и тд. Первое: откуда вы , мать вашу , это знаете наверняка? Второе: даже если и так. Что? Нельзя помочь? А если у него нет другого варианта по жизни? Вам жалко 1 рубль??? Или 10? Что вам, Господь, за это не улыбнется? Другой вариант: водитель такси - человек, который имел свой бизнес, у которого 10 детей. Бизнес рухнул из-за мерзкой ситуации в экономике и он вынужден работать по 20 часов в сутки, чтобы хоть как-то прокормит свою семью. И да, он сорвался, тк его БЕСИТ, что он, как проклятый вкалывает на 3х разных такси (как вариант) а какой-то алкаш ходит и «клянчит» деньги, вместо того , чтобы пойти хоть дворником работать. Я сидел,наблюдал и обо всем этом думал. Понимая, что тут нет правых и виноватых. Мы не знаем ситуацию и не вправе судить. Конфликт не успел зайти далеко, загорелся зеленый свет. В обратном случае, я бы, конечно, вышел разнимать. Никто тут не сможет найти правду. Мораль сегодня такая : НИ ОДИН ИЗ НАС не имеет права судить и , уж тем более, осуждать кого-то и НАС С ВАМИ! Мы не имеем права оскорблять и унижать друг-друга на ровном месте. Высказать «ЗДОРОВУЮ» критику - всегда можно и нужно. Но вежливо и уместно. А раскрывать «хавальник», как говорит мой Отец, просто так НЕЛЬЗЯ. Последние пару дней меня повергли в шок. Читая ваши комментарии хочу сказать тем, кто осмелился оскорблять женщин и меня - вы мне омерзительны. Омерзительны. Я желаю вам мудрости и хоть каких-то мозгов. Прощайте. #vtteam
Напомним, недавно Регина Тодоренко показала трогательное фото с мамой и сыном-младенцем.
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