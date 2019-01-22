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Женский портал
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"Вы омерзительны": муж Тодоренко жестко обратился к подписчикам

Комментариев: 11
Муж украинской ведущей Регины Тодоренко Влад Топалов раскритиковал современное общество.
Влад Топалов жестко обратился к подписчикам: Вы мне омерзительны
Влад Топалов жестко обратился к подписчикам: Вы мне омерзительны
instagram.com/vladtopalovofficial

После того, как украинская ведущая Регина Тодоренко родила первенца, на нее обрушился шквал критики и требований показать младенца. Муж Регины, российский певец Влад Топалов, постоянно пытается защитить супругу от нападок подписчиков.

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Он в очередной раз обратился к пользователям социальной сети Instagram с показательной историей:

Каждое слово, каждая эмоция, каждый поступок нам возвращается. 
Вот у меня к вам вопрос. Раз уж вы все такие умные и смелые, а главное, дерзкие. 
Ситуация. На светофоре. Ряды машин. Человек без определенного места жительства (предполагаемо), он же БОМЖ, ходит между машинами и просит помощи. Вдруг открывается окно такси. Оттуда водитель начинает орать матом на этого человека. Потом начинает из окна бить его большой пластмассовой бутылкой. Бомж кричит что-то в ответ и начинает отмахиваться, а потом бьет его в ответ своей картонкой. Плюётся ему в окно. Тут будет миллион разных мнений и комментариев. 
На первый взгляд кажется, что водитель не прав... бедный, бездомный человек просит помощи. Вы скажете - да они все из мафии! Все прекрасно живут и т.д. Первое: откуда вы, мать вашу, это знаете наверняка? Второе: даже если и так. Что? Нельзя помочь? А если у него нет другого варианта по жизни? Вам жалко 1 рубль??? Или 10? Что вам, Господь, за это не улыбнется? 
Другой вариант: водитель такси - человек, который имел свой бизнес, у которого 10 детей. Бизнес рухнул из-за мерзкой ситуации в экономике и он вынужден работать по 20 часов в сутки, чтобы хоть как-то прокормит свою семью. И да, он сорвался, так как его БЕСИТ, что он, как проклятый вкалывает на 3х разных такси (как вариант) а какой-то алкаш ходит и "клянчит" деньги, вместо того , чтобы пойти хоть дворником работать. 

Я сидел, наблюдал и обо всем этом думал. Понимая, что тут нет правых и виноватых. Мы не знаем ситуацию и не вправе судить. Конфликт не успел зайти далеко, загорелся зеленый свет. В обратном случае, я бы, конечно, вышел разнимать. 
Никто тут не сможет найти правду.

Далее Влад Топалов сделал вывод из увиденного и обратился к подписчикам:

Мораль сегодня такая: НИ ОДИН ИЗ НАС не имеет права судить и, уж тем более, осуждать кого-то и НАС С ВАМИ! Мы не имеем права оскорблять и унижать друг-друга на ровном месте. Высказать "ЗДОРОВУЮ" критику - всегда можно и нужно. Но вежливо и уместно. А раскрывать "хавальник", как говорит мой отец, просто так НЕЛЬЗЯ.
Последние пару дней меня повергли в шок. Читая ваши комментарии, хочу сказать тем, кто осмелился оскорблять женщин и меня - вы мне омерзительны. Омерзительны. Я желаю вам мудрости и хоть каких-то мозгов. Прощайте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждое слово , каждая эмоция, каждый поступок нам возвращается. Вот у меня к вам вопрос. Раз уж вы все такие умные и смелые, а главное, дерзкие. Ситуация. На светофоре. Ряды машин. Человек без определенного места жительства (предполагаемо) , он же БОМЖ, ходит между машинами и просит помощи. Вдруг, открывается окно такси. Оттуда водитель начинает орать матом на этого человека. Потом начинает из окна бить его большой пластмассовой бутылкой. Бомж кричит что-то в ответ и начинает отмахиваться, а потом бьет его в ответ своей картонкой. Плюётся ему в окно. Тут будет миллион разных мнений и комментариев. На первый взгляд кажется, что водитель не прав.... бедный , бездомный человек просит помощи. Вы скажете - да они все из мафии! Все прекрасно живут и тд. Первое: откуда вы , мать вашу , это знаете наверняка? Второе: даже если и так. Что? Нельзя помочь? А если у него нет другого варианта по жизни? Вам жалко 1 рубль??? Или 10? Что вам, Господь, за это не улыбнется? Другой вариант: водитель такси - человек, который имел свой бизнес, у которого 10 детей. Бизнес рухнул из-за мерзкой ситуации в экономике и он вынужден работать по 20 часов в сутки, чтобы хоть как-то прокормит свою семью. И да, он сорвался, тк его БЕСИТ, что он, как проклятый вкалывает на 3х разных такси (как вариант) а какой-то алкаш ходит и «клянчит» деньги, вместо того , чтобы пойти хоть дворником работать. Я сидел,наблюдал и обо всем этом думал. Понимая, что тут нет правых и виноватых. Мы не знаем ситуацию и не вправе судить. Конфликт не успел зайти далеко, загорелся зеленый свет. В обратном случае, я бы, конечно, вышел разнимать. Никто тут не сможет найти правду. Мораль сегодня такая : НИ ОДИН ИЗ НАС не имеет права судить и , уж тем более, осуждать кого-то и НАС С ВАМИ! Мы не имеем права оскорблять и унижать друг-друга на ровном месте. Высказать «ЗДОРОВУЮ» критику - всегда можно и нужно. Но вежливо и уместно. А раскрывать «хавальник», как говорит мой Отец, просто так НЕЛЬЗЯ. Последние пару дней меня повергли в шок. Читая ваши комментарии хочу сказать тем, кто осмелился оскорблять женщин и меня - вы мне омерзительны. Омерзительны. Я желаю вам мудрости и хоть каких-то мозгов. Прощайте. #vtteam

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Напомним, недавно Регина Тодоренко показала трогательное фото с мамой и сыном-младенцем. 

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Теги: Влад Топалов, Регина Тодоренко
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Комментариев (11)
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гость  (аноним)  23.01.2019, 15:40
Оценка:  0
гость
не хрен выставлять жизнь на витрину...
гость  (аноним)  23.01.2019, 15:36
Оценка:  0
гость
Vesna_Krasna2 23.01.2019, 15:25 - НА 100% СОГЛАСЕН.
Vesna_Krasna2    23.01.2019, 15:25
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Уважаемая семья тодоренко топаловых если вы исчезнете из соцсетей то вас никто не будет оскорблять и что то требовать, это издержки , когда пытаешься выставить свою жизнь на показ то рано или поздно найдутся желающие залезть на ваш стол с ногами. Странно что вас это удивляет.
Antonz89    23.01.2019, 15:09
Оценка:  +1
Antonz89
какой философ, ух ты боже, главный специалист в мире по несчастной жизни бомжей и таксистов с десятью детьми в кредитах. Клепал пост в ресторане в Дубаях наверное, поедая золотой стейка за два косаря баксов
гость  (аноним)  23.01.2019, 15:03
Оценка:  -1
гость
НАСРАТЬ!!!! ПОХ УЙ ПРОСТО!!
гость  (аноним)  23.01.2019, 15:02
Оценка:  -1
гость
Іди на xyй xyйо
Boxerogos    23.01.2019, 14:47
Оценка:  0
Boxerogos
А в чём проблема?Пусть просто удалится из соцсетей и всё!
гость  (аноним)  23.01.2019, 14:43
Оценка:  0
гость
собирается или нет... тебе то что? из-за этого спать спокойно не можешь?
гость  (аноним)  23.01.2019, 14:41
Оценка:  -1
гость
бла-бла-бла.
гость  (аноним)  23.01.2019, 14:39
Оценка:  0
гость
Какой ужас
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