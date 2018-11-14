Украинская ведущая Регина Тодоренко родила первенца от своего мужа Влада Топалова: все подробности.

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко впервые стала мамой.

5 декабря девушка родила сына своему супругу - российскому певцу Владу Топалову. Роды проходили в московском роддоме №29 имени Н.Э.Баумана. Об этом передает Peopletalk со ссылкой на Топалова.

По его словам, и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Также Влад сообщил, что его сын родился весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.

Регина Тодоренко и Влад Топалов долгое время скрывали свои отношения и заявляли, что они просто друзья. Однако в июле 2018 года певец сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а вскоре стало известно, что девушка беременна.

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