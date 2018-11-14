Регина Тодоренко родила первенца
Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко впервые стала мамой.
5 декабря девушка родила сына своему супругу - российскому певцу Владу Топалову. Роды проходили в московском роддоме №29 имени Н.Э.Баумана. Об этом передает Peopletalk со ссылкой на Топалова.
По его словам, и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Также Влад сообщил, что его сын родился весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.
Регина Тодоренко и Влад Топалов долгое время скрывали свои отношения и заявляли, что они просто друзья. Однако в июле 2018 года певец сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а вскоре стало известно, что девушка беременна.
До чего же нам с @vladtopalovofficial приятно получить такую премию #ПараГода по версии журнала @glamour_russia 🎊🎉⚡️ Благодарю всех вас за то, что голосовали, именно ваша поддержка помогает работать, развиваться и идти дальше, даже будучи на 9м месяце) ! Спасибо, @ilyana.erdneeva , за терпение и понимание, только ты и @katerynaprymina ❤️знаете, как нелегко нам все это давалось , но мы справились! Мы с Владиславом Михайловичем поняли , что номинация пара года в каком-то смысле приравнивается к значению «СЕМЬЯ». обещаем и дальше поддерживать это звание💪🏻💪🏻💪🏻. Нам есть, над чем трудиться) 😉 Style - @irushairusha Mua&hair - @yanabuzychkina Платье - @terekhovofficial Украшения - @vintagedream_ru @glamour_russia #женщинагодаglamour2018 Фото - @peopletalkru
25 октября 2018 года пара сыграла свадьбу, смотрите фотографии с церемонии здесь.
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