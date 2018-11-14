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Регина Тодоренко родила первенца

Комментариев: 7
Украинская ведущая Регина Тодоренко родила первенца от своего мужа Влада Топалова: все подробности.
Регина Тодоренко родила первенца
Регина Тодоренко родила первенца
instagram.com/reginatodorenko

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко впервые стала мамой.

5 декабря девушка родила сына своему супругу - российскому певцу Владу Топалову. Роды проходили в московском роддоме №29 имени Н.Э.Баумана. Об этом передает Peopletalk со ссылкой на Топалова.

По его словам, и мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Также Влад сообщил, что его сын родился весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.

Регина Тодоренко и Влад Топалов долгое время скрывали свои отношения и заявляли, что они просто друзья. Однако в июле 2018 года певец сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а вскоре стало известно, что девушка беременна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До чего же нам с @vladtopalovofficial приятно получить такую премию #ПараГода по версии журнала @glamour_russia 🎊🎉⚡️ Благодарю всех вас за то, что голосовали, именно ваша поддержка помогает работать, развиваться и идти дальше, даже будучи на 9м месяце) ! Спасибо, @ilyana.erdneeva , за терпение и понимание, только ты и @katerynaprymina ❤️знаете, как нелегко нам все это давалось , но мы справились! Мы с Владиславом Михайловичем поняли , что номинация пара года в каком-то смысле приравнивается к значению «СЕМЬЯ». обещаем и дальше поддерживать это звание💪🏻💪🏻💪🏻. Нам есть, над чем трудиться) 😉 Style - @irushairusha Mua&hair - @yanabuzychkina Платье - @terekhovofficial Украшения - @vintagedream_ru @glamour_russia #женщинагодаglamour2018 Фото - @peopletalkru

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

25 октября 2018 года пара сыграла свадьбу, смотрите фотографии с церемонии здесь.

Напомним, известный актер Эдди Мерфи в десятый раз стал папой. Подробности читайте здесь.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, новости, шоу-биз
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Комментариев (7)
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Jolina111    05.12.2018, 16:42
Оценка:  0
Jolina111
спасибо
Izvestnaya    05.12.2018, 16:40
Оценка:  0
Izvestnaya
ну, не знаю.. иначе, как бычка, ее назвать рука не поднимается. это отражает как ее внутренний мир неотесанной чурбанки, так и внешние данные. специально не употребляю слово "село", потому что в и селах живут культурные и тактичные люди. при чем, в селах больше, чем в городах, где немеряно хапуг и паразитов, мошенничающих с улыбкой.
kazak74    05.12.2018, 16:37
Оценка:  0
kazak74
Топалов в базе миротворца. В августе этого года выступал в Луганске. Незаконно пересекал границу Украины.
G10    05.12.2018, 16:22
Оценка:  +1
G10
ну и гоблин на фото((
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:15
Оценка:  +2
гость
По залёту расписалась))) а так и не понятно нужна ли эта Регына-Сара пожилому наркоману из когда то группы smash
гость  (аноним)  05.12.2018, 16:14
Оценка:  0
гость
сколько ножек у малыша?
GreenPeace!    05.12.2018, 16:02
Оценка:  +2
GreenPeace!
Родился СЫН,в одной из передая,ей гадали шаманы,что будет девочка,Делайте выводы.Судьбу никто не знает,а кто знает,не расскажет.
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