Регина Тодоренко рассказала, как узнала о своей беременности

Украинская ведущая Регина Тодоренко продолжает делиться с поклонниками рассказами о своей беременности.

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко, которая месяц назад впервые стала мамой, решила рассказать поклонникам, как проходила ее беременность.

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В частности, Регина призналась, как узнала о том, что вскоре станет мамой. В своем Instagram-аккаунте ведущая написала откровенный пост с историей о первом месяце беременности:

К вопросу планирования семьи мы подошли со всей ответственностью. Врач порекомендовал мне за 2-3 месяца до зачатия начать пить фолиевую кислоту, которая способствует развитию плода, и полностью отказаться от курения и употребления спиртного. Последнее сделать было совсем просто, так как я никогда не курила, а алкоголь употребляла в малых дозах по праздникам. На этом фото я на 1 месяце беременности. Ещё ничего не подозреваю о том, что я уже не одна, поэтому на съемках шоу “Голос Ули“ я прыгала, скакала, садилась на шпагат, пытаясь хоть как-то согреться в жутко холодном павильоне, и развлекала публику. В один из съемочных дней, когда я переодевалась в очередной наряд, мне показалось, что с моим телом произошли кое-какие изменения – грудь явно стала больше. Тогда у меня и зародились первые подозрения. После съемок я сразу же купила тест – и вот оно! Тест показал заветные две полоски.

Вот как выглядела Регина Тодоренко на первом месяце беременности:

Напомним, что Регина Тодоренко родила сына 5 декабря в одной из московских клиник. Отцом ребенка стал муж ведущей - российский певец Влад Топалов. В воспитании малыша супругам помогают няня и родители, так как Регина решила не уходить в декрет и продолжает активно работать над своим шоу “Пятница с Региной“.

Ранее мы показывали, как Регина Тодоренко и Влад Топалов проводят досуг.