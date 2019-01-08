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За фортепиано с растрепанной прической и в халате: Тодоренко поделилась забавным видео

Комментариев: 1
Тодоренко пытается спеть песню Топалова, а он аккомпанирует ей на гитаре .

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов
instagram.com/reginatodorenko

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Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила сына, выложила в Инстаграм забавное домашнее видео.

На нем Тодоренко в домашнем халате и с наспех сделанным “хвостиком“ наигрывает на фортепиано песню, которую ей посвятил муж Влад Топалов, когда Тодоренко стала мамой. Сам экс-солист группы Smash! аккомпанирует жене на гитаре.

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В процессе исполнения Регина ошибается и забавно хохочет.

Не знаю, как он  меня терпит, я бы давно себя прибила. Родной, я обещаю больше не тупить, хотя нет... не обещаю, - гласит подпись к видео.

Пользователей умилило домашнее видео звезд.

Какие вы домашние уютные! Счастья вам! - написали в комментариях.

Ребят, вы клевые)) и вам не скучно вместе!!! - отметили подписчики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не знаю, как он @vladtopalovofficial меня терпит 😆, я бы давно себя прибила 🙈 Муж подарил мне песню #ОрелИлиРешка в день рождения сына , а я до сих пор не могу запомнить нотыыыыы 🎼 🤷🏼‍♀️ Родной, я обещаю больше не тупить 😂, хотя нет... не обещаю 🙊 Вы уже слышали эту крутую песню? Видели клип? Если нет, заходите по ссылке в профиле @vladtopalovofficial !!! И пишите комменты, как вам?) #регинатодоренко #владтопалов #регинапутешественница🌎🌏🌍 #семейныебудниТТ

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко рассказала о своей беременности.

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Теги: Тодоренко, Топалов, Орел & Решка
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  09.01.2019, 11:34
Оценка:  0
pусский
Поему этот нарик просто не дрочит, высунув язык и с соплёй на носу? Своей гитарой он испортил всё исполнение!
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