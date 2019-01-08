За фортепиано с растрепанной прической и в халате: Тодоренко поделилась забавным видео
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Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила сына, выложила в Инстаграм забавное домашнее видео.
На нем Тодоренко в домашнем халате и с наспех сделанным “хвостиком“ наигрывает на фортепиано песню, которую ей посвятил муж Влад Топалов, когда Тодоренко стала мамой. Сам экс-солист группы Smash! аккомпанирует жене на гитаре.
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В процессе исполнения Регина ошибается и забавно хохочет.
Не знаю, как он меня терпит, я бы давно себя прибила. Родной, я обещаю больше не тупить, хотя нет... не обещаю, - гласит подпись к видео.
Пользователей умилило домашнее видео звезд.
Какие вы домашние уютные! Счастья вам! - написали в комментариях.
Ребят, вы клевые)) и вам не скучно вместе!!! - отметили подписчики.
Не знаю, как он @vladtopalovofficial меня терпит 😆, я бы давно себя прибила 🙈 Муж подарил мне песню #ОрелИлиРешка в день рождения сына , а я до сих пор не могу запомнить нотыыыыы 🎼 🤷🏼♀️ Родной, я обещаю больше не тупить 😂, хотя нет... не обещаю 🙊 Вы уже слышали эту крутую песню? Видели клип? Если нет, заходите по ссылке в профиле @vladtopalovofficial !!! И пишите комменты, как вам?) #регинатодоренко #владтопалов #регинапутешественница🌎🌏🌍 #семейныебудниТТ
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко рассказала о своей беременности.
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