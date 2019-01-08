За фортепиано с растрепанной прической и в халате: Тодоренко поделилась забавным видео

Тодоренко пытается спеть песню Топалова, а он аккомпанирует ей на гитаре .

Регина Тодоренко и Влад Топалов instagram.com/reginatodorenko

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Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила сына, выложила в Инстаграм забавное домашнее видео.

На нем Тодоренко в домашнем халате и с наспех сделанным “хвостиком“ наигрывает на фортепиано песню, которую ей посвятил муж Влад Топалов, когда Тодоренко стала мамой. Сам экс-солист группы Smash! аккомпанирует жене на гитаре.

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В процессе исполнения Регина ошибается и забавно хохочет.

Не знаю, как он меня терпит, я бы давно себя прибила. Родной, я обещаю больше не тупить, хотя нет... не обещаю, - гласит подпись к видео.

Пользователей умилило домашнее видео звезд.

Какие вы домашние уютные! Счастья вам! - написали в комментариях.

Ребят, вы клевые)) и вам не скучно вместе!!! - отметили подписчики.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко рассказала о своей беременности.