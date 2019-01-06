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Ольга Фреймут опубликовала редкое фото с детьми

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Украинская ведущая Ольга Фреймут показала, как проводит отдых с семьей.
Ольга Фреймут показала редкое фото с детьми
Ольга Фреймут показала редкое фото с детьми
instagram.com/freimutolia

Ведущая Нового канала Ольга Фреймут порадовала поклонников редкой фотографией с младшими детьми - двухлетним сыном Валерием и годовалой дочерью Евдокией.

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Снимок был сделан в Швейцарии во время рождественских каникул и опубликован в Instagram-аккаунте Фреймут. Ведущая подчеркнула, что за кадром осталась ее старшая дочь - Злата Митчелл, которая и делала фотографию.

Отметим, что отцом младших детей Фреймут является ее муж - генеральный директор Нового канала Владимир Локотко. К слову, недавно ведущая показала и редкий снимок с возлюбленным.

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко рассказала, как проходила ее беременность.

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Теги: Ольга Фреймут, фото, дети
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