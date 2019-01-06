Оля Полякова поделилась горячими фото в купальнике

Украинская певица Оля Полякова показала, как проводит время в Майами.

Популярная исполнительница Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в купальнике.

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В своем Instagram-аккаунте артистка показала, как проводит время на пляже в Майами. На снимках певица запечатлена на берегу океана в черном сдельном купальнике с надписью “Майами“.

Поклонники Оли Поляковой пришли в восторг от ее стройной фигуры и длинных ног, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии:

Олечка, кушай, худенькая такая; Оля прекрасна, как всегда.

К слову, в Майами отдыхает еще одна украинская певица - Ани Лорак. Более того, к ней прилетел Мурат Налчаджиоглу, развод с которым артистка сейчас оформляет. Подробности читайте здесь.